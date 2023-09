EC-Karten-Betrug: Polizei nimmt 21-jährigen Bochumer fest

Die Bochumer Polizei griff am Montag in Bochum-Höntrop zu.

Bochum. Ein Bochumer soll mit einer gestohlenen EC-Karte eingekauft haben. Die Polizei nahm ihn in Höntrop fest. Danach gab es weitere Maßnahmen.

Die Polizei hat einen polizeibekannten 21-jährigen Bochumer festgenommen. Er soll mit einer gestohlenen EC-Karte eingekauft haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 (Internet- und Computerkriminalität) hatten Zivilbeamte des Bochumer Einsatztrupps (ET) den jungen Mann am Montag (11.) in Höntrop kontrolliert. Dabei stellten sie einen fremden Ausweis und Führerschein sowie die passende EC-Karte sicher.

Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an

Die Dokumente waren bereits im Juni als gestohlen gemeldet wurden. In der Zwischenzeit wurden damit diverse Mobilfunkverträge abgeschlossen. Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an, die noch am selben Tag durchgeführt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

