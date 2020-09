E-Scooter-Verleiher Lime weitet Präsenz in Bochum stark aus

Bochum/Wattenscheid. E-Scooter des Anbieters Lime gibt es jetzt auch in einigen Stadtteilen von Bochum. Die Nachfrage wird weiter steigen, glaubt der Lime-Chef.

Der E-Scooter-Verleiher Lime vergrößert seine Präsenz in Bochum um das Dreifache - von sieben Quadratkilometern auf nun 20.

Lime-Scooter, die seit einem Jahr in Bochum angeboten werden, können nun auch in Wattenscheid, Wiemelhausen und Querenburg gemietet und abgestellt werden.

Lime-Chef fordert mehr Stellplätze für E-Scooter und andere Zweiräder in Bochum

„Der Bedarf an individuellen Mobilitäsoptionen wird weiter steigen und es muss daher Maßnahmen geben, um die Mikromobilität in Bochum zu fördern“, sagt Lime-Chef Alexander Graf von Pfeil. „Wir wünschen uns daher, dass eine ausreichende Anzahl an Pkw-Parkplätzen in Stellflächen für Fahrräder, Lastenräder und E-Scooter umgewandelt werden. In der aktuellen Situation brauchen wir den Mut zur Veränderung - vor allem in der Mobilität!”

Neben Lime ist auch der E_Scooter-Verleiher „Tier“ in Bochum präsent.