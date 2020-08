Verkehrsunfall E-Scooter-Fahrerin fährt in Bochum Fußgängerin an und flieht

Bochum. Eine Fußgängerin ist in Bochum von einer E-Scooter-Fahrerin auf dem Gehweg angefahren und verletzt worden. Die 60-Jährige musste ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht eine E-Scooter-Fahrerin, die in Bochum eine Fußgängerin angefahren und verletzt hat und dann geflüchtet ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die geschätzt 35 Jahre alte Frau am Mittwoch gegen 19 Uhr auf dem Gehweg der Wittener Straße unterwegs. Dort durfte sie gar nicht fahren. Zeitgleich verließ eine Bochumerin (60) den in Höhe der Hausnummer 248 gelegenen Wege-Markt. Noch auf dem Gehweg stießen beide Frauen zusammen, stürzten und zogen sich Verletzungen zu.

Polizei Bochum ermittelt wegen Unfallflucht

Die Scooter-Fahrerin fuhr ohne sich um den Unfall zu kümmern einfach stadtauswärts weiter. Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die junge Unfallverursacherin zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wird seh detailliert beschrieben: 1,75 Meter groß, schlank, blondbraune Haare, blaugrüne Augen, Sommersprossen, gebräunte Haut , Tattoos an beiden Beinen und am rechten Unterarm - teilweise in Farbe, türkisfarbenes T-Shirt, kurze beigefarbene Hose, Sonnenbrille auf der Stirn.

Das Verkehrskommissariat bittet zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise.