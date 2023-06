E-Mobilität: Stadtwerke Bochum installieren neue Ladepunkte

Elektroautos können in Bochum nun an ausgewählten Straßenmasten geladen werden. (Symbolbild)

Bochum. Die Stadtwerke Bochum machen einen neuen Schritt in Richtung E-Mobilität. An vier Orten gibt es neue Ladestationen – mit besonderer Technik.

Elektroautos können in Bochum ab sofort an vier Straßenlaternen aufgeladen werden, wie die Stadtwerke mitteilen. Die Laternen wurden von den Stadtwerken im Rahmen eines Pilotprojektes mit der Stadt mit Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge ausgestattet. Die Ladepunkte haben eine Leistung von bis zu 22 Kilowatt (kW). Sie befinden sich an folgenden Adressen: Am Sonnenberg 71, Im Ostholz 28, Ümminger Straße 49 und Gelsenkirchener Straße 22A.

Die Masten mit moderner Ladeinfrastruktur auszustatten, sei aufwendig gewesen. „Neben dem bestehenden Anschluss an das Stromnetz der öffentlichen Beleuchtung, ist ein zusätzlicher Anschluss an das Verteilnetz der Stadtwerke Bochum notwendig, um die hohe Ladeleistung gesichert zu gewährleisten“, sagt Stella Engemann, Projektleiterin bei der Netzgesellschaft der Stadtwerke Bochum. An allen Standorten seien Tiefbauarbeiten notwendig gewesen. Zudem wurde der gesamte Mast durch einen neuen ersetzt, der Platz für beide Anschlüsse bietet, um die Ladeinfrastruktur am Mast installieren zu können.

Stadtwerke Bochum: Pilotprojekt für möglichen Ausbau der Ladepunkte für E-Autos

Rund 38.000 Straßenlaternen betreiben die Stadtwerke in Bochum. „Mit den neuen Ladepunkten sammeln wir erste Erfahrungen mit der Verschmelzung der beiden Techniken“, so Frank Thiel, Geschäftsführer der Stadtwerke. Inwieweit die Technik in Bochum weiter ausgerollt wird, solle das Pilotprojekt in den nächsten Monaten zeigen.

Thiel betont, dass die Stadtwerke seit mehr als zehn Jahren die Elektromobilität mit dem Ziel vorantreiben, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Bochumer und Bochumerinnen bereitzustellen. Darüber hinaus soll die Mobilität sauber und nachhaltig gestaltet werden, so der Geschäftsführer.

Die Stadtwerke betreiben aktuell ein öffentliches Ladenetz mit mehr als 230 Ladepunkten, heißt es in der Mitteilung. An 25 der Ladestationen sei das Schnellladen (DC-Laden) von E-Autos möglich.

