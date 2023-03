„Dunkles“ Wochenende im Kulturbahnhof in Bochum-Langendreer

Bochum-Langendreer. Gleich zwei Veranstaltungen für Anhänger der Wave- und Gothic-Szene finden am Wochenende im Kulturbahnhof Langendreer statt. Ein Film ist dabei.

Gleich zwei Veranstaltungen für Anhänger der Wave- und Gothic-Szene finden am Wochenende im Kulturbahnhof Langendreer statt. Zunächst geben „Suicide Commando“ am Freitag, 17. März, ein Konzert am Wallbaumweg 108; am Samstag, 18. März, steht dann eine Filmvorführung von „Goethes Erben“ an.

EBM-Urgestein (Electronic Body Music) Johan Van Roy, besser bekannt als „Suicide Commando“, gibt am Freitag in Langendreer das einzige Konzert in Europa. Vorband ist „Fix8:SED8“. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 32 Euro.

„Goethes Erben“ sind im Kino Endstation zu sehen

„Goethes Erben“ sind dagegen am Samstag mit einem Film im Endstation Kino zu sehen. Sie waren 2021 eine der wenigen Bands, die trotz Pandemie tatsächlich eine mehrtägige Tour durch Deutschland durchgeführt haben. Die Band selbst hat diese Zeit dokumentiert und entstanden ist die 72-minütige Dokumentation „Wille und Weg“, in der Veranstalter, Promoter und die Bandmitglieder ihre Eindrücke wiedergeben.

Im Anschluss wird nach einer kurzen Pause der Konzertfilm „X Bayreuth 202“ gezeigt, ein Mitschnitt der Uraufführung dieses neuen Werkes in Form eines Auftrittes, irgendwo zwischen Konzert und Theater. Der Konzertfilm zeigt chronologisch die Liveumsetzung des im Ostern 2023 erscheinenden zehnten Studioalbums „X“ von Goethes Erben. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Filmgespräch statt und im Bahnhof Langendreer startet später die Lost-Sounds-Party.

„Goethes Erben“ stellen am 8. April (Karsamstag) live im Bahnhof Langendreer ihr neues Studioalbum „X“ vor.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum