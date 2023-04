Drogen: 30-Jähriger fliegt am Dortmunder Hauptbahnhof auf

Bochum/Dortmund. Weil er stark nach Marihuana roch, kontrollierte die Bundespolizei einen Bochumer in Dortmund. Bei ihm fanden die Beamten aber nicht nur Drogen.

Der Bundespolizei ist im Dortmunder Hauptbahnhof ein Bochumer ins Netz gegangen, der Marihuana und eine große Menge Bargeld bei sich trug. Einem Polizeibeamten außer Dienst fiel am Mittwoch gegen 20.40 Uhr in der RB53 Richtung Dortmund ein Mann auf, von dem ein starker Marihuana-Geruch ausging.

Der Beamte alarmierte die Bundespolizei, die den auffälligen 30-Jährigen am Dortmunder Hauptbahnhof aufgriffen. Bei der Befragung habe sich der Mann in Widersprüche verwickelt und schließlich zugegeben, eine kleine Menge Drogen zu besitzen. Bei der Durchsuchung auf der Wache fanden die Beamten demnach einen Beutel mit über 100 Gramm Marihuana und 1700 Euro Bargeld – in „szenetypischer Stückelung“, also in kleinen Scheinen.

Der Mann wollte sich zu den Funden nicht äußern, war in der Vergangenheit aber schon mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten aufgefallen. Er habe schließlich angegeben, die Drogen für den Eigenbedarf zu besitzen und mit dem Bargeld Schulden in Dortmund begleichen zu wollen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz begonnen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum