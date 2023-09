Dreister Raub im Handyladen: Polizei veröffentlicht 5 Fotos

Bochum. Die Polizei Bochum fahndet mit Fotos nach fünf Männern. Sie sind verdächtig, Handys aus einem Telekomladen in der Innenstadt gestohlen zu haben.

Mit der Veröffentlichung von Fotos hofft die Polizei Bochum, einen dreisten Diebstahl von Telefonen aus einem Handyladen in der Innenstadt aufzuklären. Fünf Tatverdächtige sind zu sehen. Ein Richter genehmigte die Fotofahndung zu dem Überfall im Frühjahr dieses Jahres.

Nach Handy-Diebstahl: Polizei Bochum veröffentlicht fünf Fotos

Wie die Polizei berichtet, betraten drei der Tatverdächtigen am Donnerstag, 16. März, gegen Viertel vor sechs am Nachmittag den Telekomladen an der Kortumstraße 76 in der Fußgängerzone. Als sich die Mitarbeiter des Geschäfts kurz umdrehten, rissen die Täter drei hochwertige Mobiltelefone aus der Auslage und flüchteten zusammen mit zwei weiteren Personen, die die Eingangstür aufgehalten hatten.

Eine Überwachungskamera filmte die Täter. Die Polizei veröffentlicht die Fotos und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Mutmaßlicher Täter Nummer 1. Foto: Polizei Bochum

Mutmaßlicher Täter Nummer 2. Foto: Polizei Bochum

Mutmaßlicher Täter Nummer 3. Foto: Polizei Bochum

Mutmaßlicher Täter Nummer 4. Foto: Polizei Bochum

Mutmaßlicher Täter Nummer 5. Foto: Polizei Bochum

Das Regionalkommissariat (KK 31) führt die Ermittlungen bittet unter der Telefonnummer 0234/ 909-8105 oder 0234/ 909-4441 (außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf die gesuchten Personen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum