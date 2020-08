Mit Rettungswagen wurden die verletzten Radfahrer in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Unfälle Drei Radfahrer bei zwei Unfällen in Bochum verletzt

Bochum. Drei Radler wurden bei zwei Unfällen in Bochum verletzt. Zwei, ein 58-Jähriger und eine 52-Jährige, kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei zwei Unfällen mit Radfahrern wurden am Donnerstag, 27. August, drei Menschen verletzt. Ein 58-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau kamen laut Polizei mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, ein 50-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen. In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat der Polizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Innenstadt. Eine 56-jährige Frau aus Marl fuhr mit ihrem Auto auf der Ferdinandstraße in Richtung Wittener Straße. Im Bereich der Fußgängerfurt der Ferdinandstraße kam es zu einer Kollision mit einem 58-jährigen Radfahrer aus Bochum. Dieser überquerte die Furt in Richtung Hauptpost /Innenstadt. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt.

Zwei Radfahrer prallten zusammen

Zum zweiten Unfall kam es gegen 20.50 Uhr in Bochum-Stiepel. Auf einem Radfeg im Bereich der Hevener Straße 309 kollidierten im Begegnungsverkehr zwei Radfahrer miteinander. Dabei stürzten ein 50-jähriger Bochumer und eine 52-jährige Bochumerin. Die Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Bochumer wurde leicht verletzt.

