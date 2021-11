Drei falsche Polizisten überfallen 34-jährigen Bochumer

Die Polizei sucht nach drei Unbekannten, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bochum als Polizisten ausgegeben und einen Mann überfallen haben.

Bochum. Drei falsche Polizisten haben in der Nacht auf Sonntag in Bochum einen 34-jährigen Mann überfallen – in direkter Nähe zum Bermudadreieck.

Nach einem Raubdelikt in der Nacht auf Sonntag (28. November) in der Bochumer Innenstadt sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Gegen 2.30 Uhr hatten drei Unbekannte, die sich als Polizisten ausgegeben haben, einen 34-jähriger Bochumer überfallen.

Überfall unter der Brücke am Konrad-Adenauer-Platz

Das Opfer war zu Fuß auf der Viktoriastraße in Richtung Schauspielhaus unterwegs. Auf Höhe der Unterführung an der Viktoriastraße/Konrad-Adenauer-Platz wurde er nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, so die Polizei, von den drei Unbekannten angesprochen und aufgefordert, seine Geldbörse auszuhändigen. Da der 34-Jährige dies verweigerte, hielten ihn die falschen Polizisten fest und durchsuchten die Geldbörse. Danach flüchteten sie vom Tatort – ohne Beute.

Alle drei sollen zur Tatzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine Kapuze getragen haben. Sie wurden, so die Zeugenaussage, als „arabisch aussehend“ beschrieben wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0234 909 82 05 (-44 41) entgegen.

