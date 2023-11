Flughafen Drama am Airport Weeze: Bochumerin stirbt bei Ryanair-Flug

Weeze. Eine 78-jährige Bochumerin ist nach einem Ryanair-Flug am Airport Weeze gestorben. In der Luft soll man noch versucht haben, sie zu reanimieren.

Am Flughafen Weeze ist am Mittwochabend (8. November) eine Bochumerin bei einem Ryanair-Flug gestorben. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, handelte es sich dabei um einen medizinischen Notfall. Der 78-Jährigen soll es auf dem Flug von Agadir nach Weeze plötzlich sehr schlecht gegangen sein, wie die Rheinische Post berichtete. Die Frau habe demnach ihr Bewusstsein verloren. Das Bordpersonal soll noch in der Luft versucht haben, sie zu reanimieren.

Drama am Airport Weeze: Bochumerin stirbt in Krankenwagen

Notarzt und Krankenwagen sollen laut Informationen der Rheinischen Post bereits am Rollfeld gewartet haben, als die Maschine gegen 20 Uhr landete. Die Frau sei in den Krankenwagen gebracht worden, wo der Notarzt jedoch nur noch den Tod der Frau habe feststellen können. (red)

