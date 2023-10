Dominik (27) hat wieder Leukämie: So können Bochumer helfen

Stammzellspender werden – so geht’s

Im Schnitt alle zwölf Minuten erhält in Deutschland nach DKMS-Angaben ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, jährlich sterben demnach rund 19.500 Menschen an der Krankheit. Für einen Teil der Betroffenen ist eine Stammzelltransplantation die letzte Hoffnung.

Bei der DKMS kann sich jeder gesunde Mensch bis zum Alter von einschließlich 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren. Unter dkms.de/dominik kann man sich online ein Registrierungsset bestellen. Dann bekommt man per Post das Set mit drei Wattestäbchen zugeschickt, nimmt selbst zu Hause einen Wangenabstrich vor und schickt die Unterlagen zurück zur DKMS.

Wenn die Probe analysiert wurde, wird der potenzielle Spender in die Kartei aufgenommen. Kommt man für die Spende an einen Patienten in Frage, meldet sich die DKMS. Nur bei etwa zehn Prozent aller Stammzellspenden handele es sich um Knochenmarkentnahmen, die einen operativen Eingriff beim Spender notwendig machen, klärt die Organisation aus Tübingen auf. In 90 Prozent der Fälle würden die Stammzellen durch ein ambulantes Verfahren gewonnen, bei dem die erforderliche Menge aus dem Blut herausgefiltert werde.