Bochum. Vor 40 Jahren stellte der Bildhauer Richard Serra die Skulptur am Hauptbahnhof Bochum auf. Seither spaltet der stählerne Koloss die Meinungen.

Doku zeigt Geschichte des umstrittenen „Terminals“ in Bochum

Das „Terminal“ von Richard Serra am Hauptbahnhof ist Bochums bekanntestes Kunstwerk – und nach wie vor umstritten. Die wuchtige Stahlskulptur, die der amerikanische Bildhauer 1977 für die Kunstschau Documenta 6 in Kassel schuf und 1979 in Bochum aufstellte, übt für manche eine ungeheure Faszination aus. Andere gehen an dem „Haufen Schrott“ noch immer naserümpfend vorbei und fragen sich: Das soll Kunst sein?

Das Archivkino im Stadtarchiv (Zentrum für Stadtgeschichte) an der Wittener Straße 47 zeigt am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr, einen Film, der sich mit der Geschichte des „Terminals“ beschäftigt. Die 45-minütige Doku des NDR aus dem Jahr 1979 unter dem Titel „Serras Terminal: Fall aus dem Rahmen“ erzählt davon, wie die Skulptur vor 40 Jahren nach Bochum kam und welche Reaktionen sie auslöste.

Kostenlose Führung durch die neue Ausstellung

Der Eintritt ist frei. Eine Kartenreservierung ist erforderlich unter 0234 / 910 95 10. Nicht abgeholte Karten verfallen zehn Minuten vor Filmbeginn.

Vor dem Archivkino bietet das Stadtarchiv um 18 Uhr eine kostenlose Führung durch die Ausstellung „Zwischen Heimat, Front + Revolution“ an. Der Treffpunkt ist im Foyer. Die Ausstellung zeichnet die Entwicklung Bochums von 1914 bis 1920 nach und richtet auch den Blick ins südbelgische Virton, wo im August 1914 eine große Schlacht geschlagen wurde, an der auch Bochumer Soldaten beteiligt waren.