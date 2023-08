Dittsche und Herbert Knebel: Komiker-Helden besuchen Bochum

Bochum. Comedy, Lesungen und Konzerte stehen im Herbst im Schauspielhaus Bochum auf dem Programm. Ein umstrittener Comedian ist sogar auf Abschiedstour.

Noch rund eine Woche bis sich der Vorhang am 1. September im Schauspielhaus Bochum wieder hebt. Doch auch abseits großer neuer Theaterabenteuer ist auf den Bühnen in den kommenden Wochen einiges los, wie ein Blick auf das üppige Gastspielprogramm verrät, das von Comedy über Lesungen bis zu Konzerten viel bereithält. Einige klingende Namen sind darunter.

Schauspielhaus Bochum zeigt im Herbst viele Gastspiele

Den Auftakt macht Dirk von Lowtzow: Mit seiner Band Tocotronic, die seit Beginn der 90er Jahre im deutschen Indie-Rock den Ton angibt, gastiert der Musiker am 29. August beim Zeltfestival Ruhr. Rund einen Monat später ist er erneut in der Stadt: Am Montag, 25. September, liest er um 19.30 Uhr in den Kammerspielen aus seinem zweiten Buch, das im März erschien. „Ich tauche auf“, benannt nach einem wundervollen Tocotronic-Song, ist ein Tagebuchroman und das Stimmungsbild eines Landes in pandemischen Zeiten. Mit Akustikgitarre im Gepäck, will von Lowtzow seine Lesung mit einigen Songs aus 30 Jahren Bandgeschichte verfeinern.

Mit seiner Band Tocotronic zählt Dirk von Lowtzow seit 30 Jahren zu den führenden Vertretern des Indie-Rock in Deutschland. In den Kammerspielen Bochum liest er aus seinem zweiten Buch „Ich tauche auf“. Foto: Gloria Endres de Oliveira

Der Psychologe Onur Güntürkün, der als Professor an der Ruhr-Uni lehrt, ist ein weltweit anerkannter Hirnforscher. Unter dem Titel „Braintalks“ lädt er am Samstag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem „Abend über das Vergessen“ ein. Unterhaltsam dargeboten geht es darin um die großen Rätsel des Gehirns, um das Erlernen und Neulernen. Ein experimenteller Abend – mit Psycho Slam, aber ohne Wettbewerb.

Für Dittsche gibt es eventuell noch Restkarten

Mit Bademantel, Plastiktüte und „Adiletten“ an den Füßen kehrt TV-Thekenphilosoph Dittsche (alias Komiker Olli Dittrich) am Sonntag, 22. Oktober, um 19 Uhr ins Schauspielhaus zurück. Sein erstes Gastspiel vor etwas über einem Jahr war ein Brüller. Diesmal gibt es für Dittsches bezauberndes Solo eventuell noch Restkarten an der Abendkasse.

Für seine blitzgescheite Satire-Sendung „Extra 3“ ist Christian Ehring bekannt geworden. Am 13. November zeigt er im Schauspielhaus sein neues Solo „Stand jetzt“. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Kabarettist Christian Ehring ist bekannt als Moderator der Satire-Sendung „Extra 3“. Wer ihn live erlebt, kann überdies einen ausgesprochen vielseitigen und sensiblen Bühnenkünstler kennenlernen. Sein neues Solo heißt „Stand jetzt“. Kabarett auf Top-Niveau: am Montag, 13. November, um 20 Uhr im Schauspielhaus.

Herbert Knebel mit neuem Programm in Bochum

„Fahr zur Hölle, Baby“ heißt das neue Programm von Herbert Knebel und seinem Affentheater, das nach der Premiere vor einem Jahr in Mülheim endlich auch ins Schauspielhaus kommt: am Montag, 27. November, um 20 Uhr. Was geboten wird: unklar. „Kommt einfach vorbei und lasst euch überraschen“, lautet die fröhliche Devise.

Auf „Abschiedstournee“ ist Serdar Somuncu: Der türkische Comedian kündigte unlängst an, sich nach dieser Gastspielreise zurückziehen zu wollen. Somuncu eckt gerne an und nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund. Mehr davon am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr.

Karten unter 0234 33 33 55 55 und schauspielhausbochum.de

