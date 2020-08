Distanzunterricht: Wo Bochums Schüler digitale Hilfe kriegen

Schüler, die keinen Zugang zu elektrischen Geräten für einen möglichen Distanzunterricht haben, können in Bochum nun Hilfe bekommen.

Bochum. Schüler, die keinen Zugang zu elektrischen Geräten für einen möglichen Distanzunterricht haben, können in Bochum nun Hilfe bekommen.

Der Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe (IFAK) will Schüler unterstützen, die keinen Zugang zu für den digitalen Distanzunterricht notwendigen, technischen Geräten haben. Zahlreiche Bochumer Jugendtreffs bieten deshalb Hilfe an, wenn Laptop, Drucker oder Internetzugang fehlen und es wieder zum Unterricht auf Distanz kommt. Organisiert wird die Aktion in der Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen (AGOT) und mit Hilfe des Schulverwaltungsamtes Bochum.

Digitale Unterstützung in verschiedenen Bochumer Einrichtungen

Welche Einrichtungen die Unterstützung für Schüler anbieten, kann beim IFAK erfragt werden. Es ist erreichbar unter Tel. 0234/ 672 21.

