Dino-Tag: Tierpark Bochum lädt in die Welt der Dinosaurier

Am Dino-Tag können Klein und Groß auf den Spuren der Urzeit-Riesen wandeln.

Bochum. Der Bochumer Tierpark veranstaltet einen Dino-Tag. Es gibt Ausstellungen, Spiele, ein Labor und einen Urzeitriesen am Bismarckturm.

Im Tierpark Bochum sind die Dinos los: Inmitten der Tiergehege entführt die jurazeitliche Fossiliensammlung in ein Leben vor unserer Zeit. Unter den seltenen Exponaten finden sich fossile Ammoniten, Quastenflosser, ein Riesenfisch sowie Abgüsse des berühmten Archaeopteryx.

Wie mögen die Tiere der Urzeit ausgesehen haben? Wie haben sie gelebt? Und wie viel „Dino“ steckt noch in unseren heute lebenden Tieren? Diese Fragen im Fokus des Dino-Tags am Sonntag (15.). Der Einlass beträgt den regulären Tierpark-Eintritt. liegt nicht höher als bei normalen Mit einer imposanten Größe von acht Metern wird ein gigantischer Dinosaurier bereits vor den Toren des Zoos direkt neben dem Bismarckturm in die Höhe ragen und Besucher zu diesem Aktionstag begrüßen.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können kleine und große Fans der Urzeit-Riesen in prähistorische Zeiten zurückreisen und allerhand erleben. Wer ein obligatorisches Foto mit dem Riesen-Dino gemacht und gleich nebenan die XXL-Dino-Rutsche ausgetestet hat, der kann sich direkt auf eine anschließende Erkundungstour entlang der verschiedenen Stationen begeben.

Hier locken unter anderem ein Grabungscamp und ein Dino-Labor kleine Hobbyforscher an. Darüber hinaus gibt es ein Sandsuchspiel, Bastelangebote, eine Fossiliensuche und die Möglichkeit, sich ein steinzeitliches Tattoo zuzulegen. Bei schlechtem Wetter werden die Aktionsstände vom Außenbereich ins Aquarien und Terrarienhaus verlegt.

Als Mitveranstaltende vertreten sind: Die Naturwissenschaftliche Vereinigung Hagen e.V., das Ruhrmuseum Essen, das Naturmuseum Dortmund, das Neanderthalmuseum Mettmann sowie die Wirtschaftsjunioren Mittleres Ruhrgebiet.

