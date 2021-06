Digitaler Impfpass: Diese Apotheken in Bochum machen mit

Die Eindämmung der Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Tagtäglich werden immer mehr Menschen geimpft. Bald soll es einen digitalen Impfpass geben. Die ersten Testläufe sind gestartet.

Der digitale Impfpass soll Reisen, Theaterbesuche und mehr wieder deutlich einfacher machen. Das müssen Sie wissen.

Bochumer, die gegen Corona geimpft sind, bekommen den digitalen Impfpass in vielen Apotheken in der Stadt.

Hier listen wir auf, welche Apotheken in Bochum den digitalen Impfpass ausstellen.

Der digitale Impfpass ist da. Wer gegen Corona geimpft ist und den Nachweis nicht in Papierform mit sich herumtragen möchte, der kann sich den digitalen Impfpass ausstellen lassen und hat das Zertifikat in seinem Smartphone immer dabei. Doch wo bekommt man den digitalen Impfpass in Bochum? Viele Apotheken stellen ihn aus, aber nicht alle.

Wichtig: Wer in einem Impfzentrum geimpft worden ist, bekommt das digitale Zertifikat automatisch.

Der Deutsche Apotheker-Verband hat eine Liste der teilnehmenden Apotheken in der Region veröffentlicht. Hier finden Sie alle Apotheken in Bochum und Wattenscheid, die den digitalen Impfpass ausstellen. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Diese Apotheken in Bochum stellen den digitalen Impfpass aus

