Diebstahl in Umkleidekabine: Polizei Bochum nimmt Täter fest

Bochum-Höntrop. Die Bochumer Polizei konnte einen 29-Jährigen festnehmen, der zweimal in eine Umkleidekabine eingebrochen sein soll. Zeugen hatten ihn beobachtet

Nach einem versuchten Diebstahl am Donnerstag, 21. September, in einer Umkleidekabine in Bochum-Höntrop hat die Polizei einen 29-jährigen Bochumer festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig für einen ähnlichen Fall.

Zeugen haben Täter in Bochum beobachtet

Zeugen meldeten gegen 8.50 Uhr über den Polizeinotruf, dass sich eine unbekannte Person Zutritt zur Halle an der Höntroper Straße 99 verschafft habe. Kurz darauf nahmen die Beamten in einer Umkleide einen 29-Jährigen aus Bochum fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige dringend tatverdächtig für das Raubdelikt am 18. September in derselben Halle ist. Ein Sportlehrer hatte den Verdächtigen auf frischer Tat ertappt, woraufhin er geschlagen und getreten wurde.

Der Tatverdächtige war seitdem flüchtig. Am Freitag, 22. September, wurde der 29-Jährige einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 34 dauern an.

