Die Polizei sucht jetzt mit Fotos zwei Männer, die in einem Wettbüro Einnahmen gestohlen haben sollen.

Kriminalität Diebstahl in Bochumer Wettbüro: Polizei veröffentlicht Fotos

Bochum. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt zwei Männer. Sie sollen Geld aus einem Bochumer Wettbüro gestohlen haben.

Nach einem Diebstahl in einem Wettbüro am 12. März 2023 in Bochum veröffentlicht die Kriminalpolizei mit einem richterlichen Beschluss Fotos von zwei Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Männer? Der Diebstahl woll sich zwischen 17 und 17.10 Uhr ereignet haben.

Die beiden Männer betreten das Wettbüro. Foto: Polizei

Diese und weitere Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Einer der Verdächtigen ist gut zu erkennen. Foto: Polizei

Den beiden tatverdächtigen Männern wird vorgeworfen, eine Angestellte in einem Wettbüro an der Rottstraße in Bochum abgelenkt und anschließend eine größere Bargeld-Summe aus der Kasse entwendet zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, werden von der Polizei gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0234/ 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

