Diebstahl im Bochumer Ruhrpark: Zwei Verdächtige in U-Haft

Bochum. Zwei Männer, die im Bochumer Ruhrpark gestohlen haben sollen, sitzen jetzt in U-Haft. Sie wurden von einem Ladendetektiv erwischt.

Nach einem Ladendiebstahl im Bochumer Ruhrpark hat die Polizei zwei Tatverdächtige (28, 42) festgenommen. Sie sitzen jetzt in U-Haft.

Am Samstag (11.) gegen 14.30 Uhr, so die Polizei, beobachtete ein Ladendetektiv (38) in einer Parfümerie an der Straße „Am Einkaufszentrum“ zwei verdächtige Männer, die sich mehrere Parfümflaschen in die Taschen steckten und damit das Geschäft verlassen wollten. Als er die beiden Männer am Ausgang ansprach und festhielt, setzen sie sich zur Wehr und verletzten den Bochumer dabei leicht.

Beide Beschuldigte haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz

Durch Unterstützung weiterer Zeugen konnte das Duo festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht U-Haft an. Beide haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt.

