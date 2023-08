Diebstahl am Bahnhof Dinslaken: Polizei sucht Zeugen

Dinslaken. Zwei Personen sollen am Bahnhof den Diebstahl eines E-Scooters beobachtet haben. So werden die mutmaßlichen Diebe von der Polizei beschrieben.

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines E-Scooters am Dinslakener Bahnhof sucht die Polizei einen Mann und eine Frau. Sie sollen beobachtet haben, wie am Mittwoch, 2. August, der Scooter in der Zeit zwischen 16.30 und 18 Uhr entwendet worden war. Das Fahrzeug soll, wie die Polizei berichtet, an einem Fahrradständer befestigt gewesen sein.

Die beiden mutmaßlichen Zeugen, eine Frau mit dunklem, lockigem Haar und ein Mann in einem grauen Trainingsanzug werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer handeln, wovon einer mit einer hellen Käppi und einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein soll.

Wer Angaben zu den beschriebenen Zeugen oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Dinslaken zu melden Sie ist telefonisch unter 02064/622-0 zu erreichen.

