In ein Fahrradgeschäft an der Hattinger Straße in Bochum brachen Diebe in der Nacht zum Dienstag ein.

Polizei Diebe brechen in Fahrradgeschäft ein und stehlen E-Bikes

Bochum. Zwei E-Bikes sind Beute eines Einbruchs in Bochum. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein, um in das Fahrradgeschäft zu kommen. Die Kripo ermittelt.

Zwei E-Bikes im Wert von rund 7000 Euro Euro nahmen zwei Diebe mit, die in der Nacht zum Dienstag in Bochum in ein Fahrradgeschäft eingebrochen waren. Zeugen beobachten sie, die Kriminalpolizei ermittelt.

Diebe in Bochum schlagen Scheibe ein und stehlen hochwertige E-Bikes

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 2. Juni, um 2.50 Uhr im Ehrenfeld. Das Fahrradgeschäft an der Hattinger Straße 66 handelt insbesondere mit hochwertigen E-Bikes. Gegen 2.50 Uhr schlugen zwei Täter laut Polizei eine Schaufensterscheibe des Ladens ein, entwendeten zwei dort ausgestellte Fahrräder und flüchteten in Richtung Bessemer Straße.

Ein Anwohner hat den Einbruch mitbekommen. Seiner Beschreibung nach waren die Täter beide männlich, unterschiedlich groß und von dünner Statur. Beide trugen Masken im Mund-/Nasenbereich.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Bereits 2019 wurde in das Geschäft im Ehrenfeld eingebrochen

Mit Hilfe der Bochumer Feuerwehr wurde am frühen Morgen das Schaufenster wieder provisorisch verschlossen. Bereits im vergangenen Jahr war in das Geschäft eingebrochen worden. Damals hatten die Diebe die Eingangstür rechts von der jetzt zerdepperten Scheibe eingeschlagen. Mittlerweile ist diese mit einem Rolltor gesichert.

