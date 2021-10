Dieb eines teuren E-Bikes hatte wenig Freude an seiner Beute

Witten/Bochum. Kaum Freude hatte ein 16-jähriger Fahrraddieb mit seiner Beute. Der aufmerksame Sohn des Besitzers erkannte das E-Bike und rief die Polizei.

Nur kurze Freude hatte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bochum mit seiner Beute, einem wertvollen und hochwertigem E-Bike. Am Donnerstag (14.) bekam die Polizei in Witten den Hinweis auf einen Diebstahl. Am Morgen wurde ein Streifenwagen zu einem Einsatz zu einem Wohnhaus an der Herbeder Straße gerufen.

Aufmerksamer Zeuge erkannte Rad wieder

Wie die Polizei mitteilt, wurde in den davorliegenden Tagen ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage entwendet. Durch die Beamten wurde eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Dann kam „Kommissar Zufall“ und der aufmerksame 24-jährige Sohnes des Besitzers ins Spiel. Er sah gegen 13.30 Uhr das auffällige Fahrrad seines Vaters am Herbeder Sportplatz.

Nur sein Vater saß nicht auf dem Sattel? Erneut wurde die Polizei verständigt. Schnell konnte ein 16-jähriger Bochumer angehalten werden. Das Fahrrad? Zweifelsfrei die Beute aus dem Garageneinbruch! So wurde aus dem zuvor noch unbekannten Tatverdächtigen ein 16-jähriger Beschuldigter, freut sich die Polizei.

