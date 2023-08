Symbolbild: Der Polizei Bochum ist am Wochenende ein mutmaßlicher Dieb von Autoteilen ins Netz gegangen.

Festnahme Dieb (37) bei Tat in Bochum ertappt – Komplize flüchtete

Bochum. Die Polizei Bochum hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann auf frischer Tat ertappt. Sein Komplize flüchtete, die Ermittler bitten um Hinweise.

Er wurde erwischt, als er auf einem Parkplatz an Autos „hantierte“, hatte Aufbruchswerkzeug und Diebesgut bei sich – und wurde per Haftbefehl gesucht: Die Bochumer Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 37-jährigen mutmaßlichen Dieb von Autoteilen festgenommen.

Gegen 3.10 Uhr hatte eine Zeugin gemeldet, dass sich zwei Personen an der Griesenbruchstraße an dort abgestellten Wagen zu schaffen machten. Einsatzkräfte konnten wenig später den einen der beiden schnappen. Bei der Aufnahme der Personalien habe sich herausgestellt, dass gegen den Polen bereits ein Haftbefehl vorlag.

Der zweite Mann konnte nach Polizeiangaben flüchten, er wird noch gesucht. „Er wird als ca. 1,80 Meter groß, schlank, mit Glatze und ,osteuropäischem Aussehen’ beschrieben“, heißt es im Polizeibericht. Die Kripo bittet um Hinweise. Telefon: 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache).

