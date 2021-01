Die Wattenscheider Karnevalisten trauern um zwei Urgesteine

Bochum-Wattenscheid Es heißt Abschied nehmen von Josef Najda (81) und Heinz-Bernd Wirth zur Osten (57). Beide prägten das Geschehen im Wattenscheider Karneval mit.

Mit gleich zwei traurigen Nachrichten hat das Jahr 2021 für die Wattenscheider Karnevalisten begonnen. Mit Josef "Jupp" Najda im Alter von 81 Jahren und Heinz-Bernd Wirth zur Osten (57) starben zwei bekannte und prägende Persönlichkeiten.

Heinz-Bernd Wirth zur Osten war über Jahre Vorsitzender des Gänsereiterclubs in Sevinghausen von 1598, zuletzt Sozialwart und Pressesprecher. Nach der Aufgabe der Gänsereiterhalle am Hellweg trug er maßgeblich dazu bei, den Reitplatz am Sportplatz Auf dem Esch einzurichten und auch die Gaststätte Kümmel Kopp wieder in Betrieb zu nehmen und als Vereinslokal der Blaukittel mit neuem Leben zu füllen.

Über stattliche 16 Jahre war Josef Najda Präsident Präsident des Festausschusses Wattenscheider Karneval FWK. Im April zog er sich aus dem Gremium zurück, bevor die Vorbereitung der Karnevalisten auf die Feier zu "WAT 600" Fahrt aufnahm. Josef Najda und seine Lebensgefährtin Lotti Düring, auch FWK-Geschäftsführerin, beide seit Jahrzehnten im WAT-Karneval aktiv, waren in der Session 1992/93 auch Wattenscheider Stadtprinzenpaar.

Najda war 1979 Gänsereiterkönig in Sevinghausen und auch Schützenkönig, dazu Ehrenmitglied des Höntroper Hamsterclubs und im Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug in Hattingen.

