Beim „Outdoor Escape Game" sollen die Teams Rätsel lösen und so Bochum erkunden.

Escape Game Die Stadt rätselnd entdecken: Neues „Escape Game“ in Bochum

Bochum. Frische Luft statt dunkler Räume: Das will „City Escape Game“ jetzt auch in Bochum bieten. Was die Fans von Escape Games ab jetzt erwartet.

Rätsel lösen, Codes knacken und am Ende den Schlüssel finden – so funktionieren Escape Rooms eigentlich. Jetzt gibt es ein neues Escape Game in Bochum, das sich nur draußen abspielt.

Outdoor-Escape-Game: Einmal Bochumer Spion spielen

Die aus Dänemark stammende Mischung aus einer Schnitzeljagd und einigen Escape-Room-Elementen will ein vielseitiges Programm für alle Interessierten bieten. Das jeweilige Team bekommt einen Koffer und ein Tablet, mit dem es sich in der Stadt bewegen soll, um das gestellte Rätsel zu lösen. Knapp zweieinhalb Stunden Zeit bekommen die Teilnehmer, um die Mission vollständig abzuschließen. Es soll „für Nervenkitzel auf hohem Niveau gesorgt sein“, teilt Inhaber Lasse Jakobsen mit.

Die Preise variieren nach Teilnehmeranzahl. Zwei-Personen-Teams zahlen 33 Euro pro Person. Je größer die Gruppe, desto günstiger der Preis pro Person. Aktuell verfügbar ist in Bochum nur das Spiel „Operation Mindfall“, aber demnächst sollen laut Webseite noch weitere folgen. Gebucht werden kann das Spiel auf cityescapegames.de oder telefonisch (Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr) unter 0174/883 78 48.

