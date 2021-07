Die Stadt Bochum kündigt erneut Tempokontrollen an

An vielen Stellen in Bochum wird das Tempo kontrolliert.

Bochum. Die Stadt Bochum kontrolliert auch in dieser Woche wieder an verschiedenen Stellen in Bochum die Verkehrsgeschwindigkeit.

Ziel sei es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Denn: Überhöhte Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache.

Kontrollen an vielen Straßen

Daher wird vom 5. Juli bis 10. Juli die Geschwindigkeit am Montag auf der Günnigfelder Straße, am Dienstag auf dem Watermanns Weg, am Mittwoch auf der Steeler Straße, am Donnerstag auf der Bergstraße, am Freitag auf der Straße Am Gartenkamp und am Samstag auf der Herner Straße kontrolliert.

Die Auflistung ist nicht abschließend. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit kontrolliert die Stadt Bochum auch an weiteren Straßen. Auch die Polizei führt Kontrollen durch.

