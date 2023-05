Die Geschichte von Opel in Bochum kommt auf die Leinwand

Bochum. Automobilkonzern Opel und die Stadt Bochum verbindet viel Geschichte, die jetzt als Film gezeigt wird. Was Interessierte dort zu sehen bekommen.

Das Unternehmen Opel und die Stadt Bochum verbindet viel Geschichte. Jetzt zeigt das Kino des Stadtarchivs eine Dokumentation zur jahrzehntelangen Entwicklung.

Wie die Stadt mitteilt, zeigt das Archivkino des Stadtarchivs, Wittener Straße 47 in Bochum, am 25. Mai um 19 Uhr den Film „Opel in Bochum im Spiegel der Jahresschauen“. Gesammelt wurden dafür sämtliche Ausschnitte über die Firma Opel aus den „Bochumer Jahresschauen“ und den „Bochumer Themen“ und zeigt so die Entwicklung des Bochumer Autowerks.

Der Eintritt zur Vorführung ist frei. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter stadtarchiv@bochum.de sowie unter der Rufnummer 0234 910 95 10 die Karten sichern.

