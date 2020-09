Diamanthochzeit in Bochum: Mit weißer Kutsche ins Lottental

Bochum-Stiepel. Hier haben sich zwei gefunden, die gut miteinander umgehen in Bochum: Renate und Günter Niederhageböck feiern am 2. September Diamanthochzeit.

Der Glücksfall ereignete sich in der Silvesternacht 1955/56 im damaligen Tanzlokal Ruhrhof in Witten-Bommern, das die Renate Brinkmann (21) mit ihren Eltern besuchte. Dort lief Günter Niederhageböck seiner zukünftigen Ehefrau als Bekannter ihres Vaters über den Weg. Er selbst wuchs mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof in Langendreer auf. Für seine Arbeit an Landmaschinen brachte er immer wieder ein Pferd zum zukünftigen Schwiegervater nach Witten-Heven, der Hufschmied war.

Renate und Günter Niederhageböck feiern Diamanthochzeit. Foto: Repro: NJ

Gute Erinnerungen

Renate Niederhageböck erinnert sich: „Günter war so elegant, hatte eine angenehme Stimme und konnte sich gut unterhalten.“ „Die Liebe wuchs und wächst bis heute“, sagt ihr heute 92-jähriger Ehemann. Damals holte er seine Freundin manchmal von der Arbeit im Büro eines Holzhandels ab. „Sie war da ja nur von Kerls umgeben und ziemlich schlagfertig“, schmunzelt Günter Niederhageböck über seine wortgewandte Frau. „Die Aussprache macht alles wieder gut“, sagt seine Ehefrau über das Geheimnis ihrer Ehe, die keine Krise erlebt hat und in der sie auch in schweren Zeiten zueinanderstanden.

Flitterwochen in Südtirol

Nachdem sich das Liebespaar kennenlernte, dauerte es mit der Verlobung eine Weile. Der zukünftige Ehemann befand sich noch in Ausbildung zum Landmaschinenmechanikermeister in Ratingen. So blieb es vorerst bei einer Wochenendbeziehung, in der die beiden ausgingen und sich besser kennenlernten. 1958 verlobte sich das Paar ebenfalls in der Silvesternacht. Die Hochzeit folgte am 2. September 1960. Knüller war die weiße Hochzeitskutsche, in der das Paar von der Dorfkirche Witten-Bommern zur Gaststätte Wengeler-Schmuch im Lottental (heute Post’s Lottental) fuhr.

Besonders schöne Erinnerungen verbinden beide mit ihrer Hochzeitsreise nach Meran in Italien. „Dort war gerade Weintraubenernte“, so Renate Niederhageböck. Das Leben nahm seinen Lauf: 1963 kam Sohn Jörg auf die Welt, 1966 Tochter Anke, von der sie eine 17-jährige Enkeltochter haben. Zur Goldhochzeit 2010 lud das Ehepaar in die Stiepeler Dorfkirche zu einem Dankesgottesdienst ein für das Glück, dass sie einander haben und zusammen sein können. Heute gilt dieser Dank umso mehr.