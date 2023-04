Bochum-Weitmar. Bei einem Unfall in Bochum-Weitmar ist ein DHL-Fahrer (67) lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Transporter holen.

Schwerer Unfall auf der Bahnstraße im Stadtteil Weitmar: Wie die Feuerwehr Bochum berichtet, ist dort am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr ein Transporter umgestürzt. „Der Fahrer sollte sich noch eingeklemmt im Führerhaus befinden“, hieß es in der Alarmierung an die Feuerwehr. Eingeklemmt sei der Mann nicht gewesen, stellten die Einsatzkräfte an der Unfallstelle fest. Der Fahrer habe aber bewusstlos in der Fahrerkabine seines Transporters gelegen.

Ersten Ermittlungen der Polizei Bochum zufolge könnte ein internistischer Notfall Ursache für den Alleinunfall gewesen sein. „Zeugenaussagen zufolge beschleunigte das Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 50 plötzlich unkontrolliert und augenscheinlich ohne Grund und geriet auf einen Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand“, teilt die Polizei mit. Dort sei der DHL-Wagen mit einem Betonquader kollidiert und umgekippt.

DHL-Fahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Der Fahrer, laut Polizei ein 67 Jahre alter Bochumer, wurde von den Feuerwehrleuten aus dem Transporter geholt, von einer Notärztin erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei lebensbedrohlich, so Polizeisprecher Jens Artschwager.

Die Bahnstraße war bis etwa 11.30 Uhr wegen der Rettung und der Unfallaufnahme gesperrt. Auch auf der Kohlenstraße kam es zu Rückstaus. (ska)

