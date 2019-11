Bochum. Bochum erhält weitere Lärmschutz an Bahngleisen. Die Bahn wird in den nächsten Wochen Lücken an bereits bestehenden Lärmschutzwänden schließen.

Deutsche Bahn schließt Lücken an Lärmschutzwänden

Die Deutsche Bahn hat in ihrem Programm „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ Schallschutzwände errichtet. Für den Lückenschluss werden nun Sonderbauteile eingehoben. Deshalb müssen einige Straßen gesperrt werden.

Von Montagmorgen (18. Nov.) bis Dienstagmorgen (19.) werden die Straßen an der Eisenbahnüberführung „Gustav-Heinrich-Straße“ in Werne und von Freitagmorgen (22.) bis Sonntagmorgen (24.) an der Eisenbahnüberführung „Herzogstraße“ in Hofstede gesperrt. Außerdem von Freitagmorgen, 6. Dezember, bis Montagmorgen (9. Dez.) die Schillerstraße und die Herner Straße in Höhe der Eisenbahnüberführungen.

„Hochschallabsorbierende Leichtmetallelemente“ entlasten Anwohner

Die Lärmschutzwände bestehen aus „hochschallabsorbierenden Leichtmetallelementen“ und entlasten die Anwohner entlang der Bahnstrecke erheblich vom Lärm der vorbeifahrenden Züge, wie die Bahn mitteilt. Zusätzlich würden auch weiter von der Bahnstrecke entfernt liegende Häuser und Wohnungen in hohem Maße davon profitieren.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erfolgt der Bau der Schallschutzwände teilweise vom Gleis aus unter Sperrung der Gleise tagsüber und auch in der Nacht.