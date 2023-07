Deutlich mehr schwere Unfälle in Bochum: Hier kracht’s oft

Bochum. In Bochum gab es 2022 viel mehr Unfälle mit Verletzten und viel Sachschaden als im Jahr davor. An diesen Straßen krachte es besonders oft.

Auf Bochumer Stadtgebiet haben sich im vorigen Jahr deutlich mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereignet. Das geht aus dem jährlichen „interaktiven Unfallatlas“ für das Jahr 2022 hervor, den das Statistische Landesamt NRW jetzt veröffentlicht hat.

1084 Unfälle mit Personenschäden gab es 2022 – ein Anstieg um 213 gegenüber dem Jahr davor (plus 24,5 Prozent). Auch die Anzahl der Unfälle mit schwerwiegendem Sachschaden oder unter dem Einfluss berauschender Mittel wuchs im Vorjahresvergleich an: von 239 auf 307 (28,5 Prozent). Ähnliches gilt für die Anzahl der verunglückten Personen insgesamt: Sie beträgt 1304 – das sind plus 18,8 Prozent.

Gesunken sind die statistischen Zahlen nur bei den Schwerverletzten in Bochum: 124 (minus 9,6 Prozent).

Schwere Unfälle: Bochum rechnerisch besser als der NRW-Durchschnitt

Im Vergleich mit anderen Kommunen in NRW steht Bochum, was die Häufigkeit von Unfällen mit Verletzten, hohem Sachschaden und unter Rauschmitteleinfluss angeht, auf Platz 271 von insgesamt 396 – das ist deutlich besser als der Landesdurchschnitt. Es gab in Bochum rechnerisch 3,8 solcher Unfälle je 1000 Einwohner. Am schlechtesten sah es 2022 in Winterberg aus, wo es acht solche Unfälle je 1000 Einwohner gab; am besten sind die Zahlen in Schlangen (Kreis Lippe), Laer (Kreis Steinfurt) und Wickede (Kreis Soest): dort wurden jeweils nur 2,2 dieser Unfälle je 1000 Einwohner verzeichnet.

Die meisten Unfälle dieser Kategorie ereigneten sich in Bochum auf den großen Ausfallstraßen in Innenstadtnähe, außerdem auf der Königsallee nahe der A 448, auf dem Wattenscheider Hellweg nahe Zeppelindamm, auf der Bochumer Straße, der Fritz-Reuter-Straße, der Dorstener Straße in Hofstede, der Hattinger Straße in Weitmar, der Schinkelstraße sowie der A 43 bei Riemke.

Die Gesamtzahl aller Verkehrsunfälle (auch der Bagatellfälle) liegt bei 14.097.

