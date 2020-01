Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Römertag

Der Römertag am Neuen Gymnasium Bochum stammt noch aus den Zeiten, als es in Bochum das Gymnasium Ostring in der Innenstadt gab.

Am 1. August 2010 fusionierte das Gymnasium am Ostring mit der Albert-Einstein-Schule zum Neuen Gymnasium Bochum. Im Sommer 2012 zog die Schule dann in ein neues Gebäude an der Querenburger Straße um.

Mit dem Römertag wollen Lehrerin Susanne Aretz und ihre Kollegen die Identität des Gymnasiums Ostring erhalten, an der unter anderem die alten Sprachen Latein, Altgriechisch und Hebräisch unterrichtet wurden.