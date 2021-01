Der Real-Markt in Bochum-Langendreer setzt weiter auf Edeka

Bochum. Aufatmen bei Real Wattenscheid, Abwarten bei den Real-Märkten Bochum-Langendreer und Hannibal-Center: Die Mitarbeiter hoffen auf eine Lösung.

Für den Real-Markt in Wattenscheid mit rund 140 Mitarbeitern ist eine Lösung gefunden: Kaufland wird den Markt an der Ottostraße zum 1. Februar übernehmen. Für die anderen beiden Real-Märkte in Bochum ist aber noch nichts fix.

Allerdings zeichnet sich für den Real in Bochum-Langendreer bereits eine Nachfolge-Lösung ab: Edeka will diesen Standort übernehmen und wartet nur noch auf grünes Licht vom Bundeskartellamt. Das wird Anfang Februar erwartet, wenn entschieden wird, wie viele und welche Real-Märkte Edeka bundesweit vom Investor SCP, der diese wiederum von Metro im Frühjahr 2020 gekauft hatte, übernehmen darf.

++++ Die Bochumer WAZ-Lokalredaktion schickt Ihnen jeden Abend die wichtigsten Artikel des Tages. Abonnieren Sie unseren lokalen Newsletter. ++++

Edeka an Real in Langendreer interessiert

"Wir gehen fest von der Edeka-Lösung aus, wobei unklar ist, mit welchem Konzept Edeka hier an der Hauptstraße einsteigen wird", erklärt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Tomasz Woss. "Am liebsten wäre uns ein Vollsortiment-Konzept wie bei Marktkauf, ähnlich wie wir es jetzt schon hier haben - von Lebensmitteln bis Elektro." Die Beschäftigten hoffen, schnell Klarheit zu bekommen, "hinter uns liegt eine zweieinhalbjährige, nervenzehrende Hängepartie", so Woss. "Hier sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Diesen gut laufenden Markt an der Hauptstraße in Langendreer auf rund 6000 Quadratmetern und mit vielen Stammkunden gibt es schon seit 1978, früher hieß er Divi."

Abwarten bei Real im Hannibal-Center

Wie es mit dem Standort im Hannibal-Center in Bochum-Hofstede mit seinen rund 100 Mitarbeitern weitergeht, ist dagegen noch weiter unklar. Hier wird bislang noch kein Kaufinteressent ganz heiß gehandelt, auch wenn Globus schon mal vorstellig geworden ist und weiterhin Gesprächsthema ist. Die Hälfte der großen Filiale im Hannibal-Center macht der Non-Food-Bereich aus.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.