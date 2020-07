Der Bochumer „Sommer auf dem Imbuschplatz“ geht weiter

Bochum-Innenstadt. Der Kunst- und Kultureigen „Sommer auf dem Imbuschplatz“ geht in die zweite Runde. Alle Vorstellungen sind kostenlos für das Bochumer Publikum.

Der „Sommer auf dem Imbuschplatz“ geht in die zweite Runde. Dahinter steckt die Idee, den Menschen Kultur und den Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit zu schenken und das alles unter freiem Himmel, kostenlos und Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln.

Bei der Premiere im Juni wurde der Imbuschplatz an elf Nachmittagen und Abenden in ein Open-Air-Theater verwandelt, und über fünfhundert Besucher kamen. Veranstalter sind die Ko-Fabrik, das ko-labor und der Kortland-Verein. Ein jeweils 45 bis 75 Minuten buntes Programm, für Kinder und Erwachsen, bestehend aus Theater, Musik, Tanz, Lesungen, Performance, Varieté und Wissenschaft wird dargeboten von einem bunten Reigen aus Künstler/-innen bis zum 29. August.

Auftrittsmöglichkeit für Bochumer Künstler

Künstlerinnen und Künstler aus dem Quartier rund um die Ko-Fabrik an der Stühmeyerstraße 33 und aus Bochum sollen die Möglichkeit bekommen, auf der Gartenbühne unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln aufzutreten. Alle Programmpunkte sind dabei dank der Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Bochum und der Stadt Bochum für das Publikum auch weiterhin kostenlos.

Am Donnerstag (23.) feiert dann das Theater Löwenherz um 19 Uhr Premiere mit seiner neuen szenischen Lesung „Astrid – Erinnerungen einer Schriftstellerin an das Erwachsenwerden“. Danach geht es in einem bunten Strauß aus Veranstaltungen weiter. So geben sich das Figurentheater Daisy Blau mit „Rapunzel“, die Band Von Frank, das Theater Löwenherz, eine Projektgruppe der RUB mit einer Modeschau der Diversität, die Videokünstler der impulskontrolle, eine Hommage an Billie Holiday, die Tanztheatergruppe Ensample, die Nachwuchsband Treegroup, die Performerin Lea Kallmeier, szenische Lesungen über Hanna Arendt, Michael Ende und die Edelweißpiraten, das Zeitmaultheater, das Theater Rottstraße 5, die Reihe „Wissenschaft trifft…“ der Agricola und eine Sportrevue unter Federführung des Stadtsportbundes Bochum sich die Klinke in die Hand.

Programm gibt es online

Das ganze Programm bis Ende August 2020 findet sich mit allen Details und weiteren Informationen unter www.ko-labor.de. Dort können auch für alle Veranstaltungen kostenlose Karten vorbestellt werden. Die Veranstaltungen finden alle auf der Grünfläche vor der Ko-Fabrik, Stühmeyerstraße 33, statt. Weitere Informationen erhalten alle Interessierten auch bei Bedarf telefonisch beim ko-labor unter 0173 75 79 431.