Den Spätsommer in Bochum genießen: Tipps fürs Wochenende

Bochum. September hin oder her, der Sommer gibt in Bochum noch mal alles. Also: Ab nach draußen! Wir haben Freiluft-Tipps fürs Wochenende gesammelt.

Sonnenschein und bis zu 30 Grad: Das zweite Septemberwochenende verspricht in Bochum noch einmal hochsommerliches Wetter. Wir haben einige Ideen gesammelt, wo sich das womöglich letzte Sommerwochenende des Jahres genießen lässt:

Abtauchen im Freibad

Am Wochenende haben das Freibad Werne (Bramheide 17 bis 19) und das Freibad Hofstede (Stettiner Straße 1 – 3) noch geöffnet. Egal ob Entspannung oder Sport: In den 50- beziehungsweise 25-Meter-Becken können Schwimmer noch Bahnen in der Sonne ziehen, in den Kinderbecken mit Rutsche und Spielplatz können Kleinere und Größere plantschen. Geöffnet hat das Freibad Werne von 8 bis 19 Uhr und das Freibad Hofstede von 10 bis 20 Uhr.

Das Freibad Werne (Foto) und das Freibad Hofstede haben am Wochenende geöffnet. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services (Archiv)

Matschen auf dem Wasserspielplatz im Stadtpark

Vor allem für die Kleinen ist der Wasserspielplatz im Stadtpark ein tolles Ausflugsziel. Die große Spielplatzlandschaft mit zwei über 100 Quadratmeter großen Wasserbecken und einer Wasserpumpe sorgen für viel Spaß. Die Stadt Bochum zeigt online an, ob die Wasserbecken und -läufe in Betrieb sind oder nicht. Bei gutem Wetter ist das in der Regel von 11 bis 19 Uhr der Fall. Nebenan gibt es einen „normalen“ Spielplatz, unter anderem mit Rutschen und anderen Spielgeräten.

Natur pur – Sonnen und Baden in der Ruhr

Naturverliebte können sich beim Bad in der Ruhr erfrischen. Die Badestelle an den Ruhrwiesen in Bochum-Dahlhausen reicht rund 20 Meter in die Ruhr hinein und zieht sich etwa 200 Meter am Ufer entlang. Die Wasserfläche ist durch Bojen abgetrennt und das Baden erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Badeampel, die man auch online einsehen kann, zeigt an, ob gebadet werden darf oder nicht. So oder so: Im Zweifel geht auch immer ein Sonnenbad oder Picknick auf den Ruhrwiesen.

Ob man in der Ruhr schwimmen darf oder nicht, zeigt die Badeampel an. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Spaziergang in der Sonne – oder im Schatten des Waldes

Wer es lieber ruhiger angehen möchte, kann in zahlreichen Parks in Bochum spazieren gehen und Sonne oder auch Schatten genießen. Dafür bieten sich der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum sowie das Weitmarer Holz im Süden Bochums an. In dem über 80 Hektar großen Waldareal kann man auch ein Wildgehege besuchen und sich nach einem Spaziergang in einigen Lokalen stärken.

Im Weitmarer Holz kann man spazieren gehen und das Wildgehege besuchen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Grillen im Grünen

Am Ümminger See und auch im Westpark gibt es ausgewiesene Grillbereiche. In Bochum ist das Grillen grundsätzlich in allen öffentlichen Grünanlagen kostenlos und genehmigungsfrei erlaubt, außer beispielsweise im Stadtpark Bochum oder im Stadtgarten Wattenscheid. Wichtig: Die ausgewiesenen Grillplätze haben keine Grills – wer also Würstchen auf den Rost legen will, muss sein eigenes Gerät mitbringen.

Boots- und Wassersportverleih am Kemnader See

Wer mal wieder in See stechen möchte, ist am Kemnader See richtig. Der Boots- und Wassersportverleih bietet sowohl Tret-, Ruder- als auch Segelboote an und verleiht zudem Kanus und Kajaks. Der auf einer Landzunge des Sees stehende grün-weiße Leuchtturm verleiht dem Ganzen eine maritime Atmosphäre und eignet sich als schönes Ziel eines Spaziergangs am Ruhrstausee.

Mit dem Tretboot über den Kemnader See vorbei am weiß-grünen Leuchtturm. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Den Tag im Biergarten ausklingen lassen

Wenn’s heiß ist, soll man ja viel trinken: Warum also nicht den Tag mit einem Kaltgetränk im Biergarten ausklingen lassen? Die Außengastronomie im Bermudadreieck dürfte an diesem Wochenende noch einmal brummen.

Feste Feiern im Tierpark, am Stadion und auf der Lindener Meile

Und dann sind da ja auch noch mehrere größere Veranstaltungen, die ins Freie locken: Der Tierpark feiert am Samstag seinen 90. Geburtstag mit einem großen Familienfest (11 bis 17 Uhr). Auch der VfL Bochum bittet zur großen Geburtstagssause: Von 11 bis 19.30 Uhr gibt’s am und ums Stadion das Familien- und Mitmachfest zum 175-jährigen Bestehen. Und in Linden spielt sich das Leben am Samstag und Sonntag auf der „Lindener Meile“ ab: Entlang der Hattinger Straße gibt’s ein buntes Programm, Kunsthandwerker- und Trödelmarkt. Am verkaufsoffenen Sonntag sind von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

