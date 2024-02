Ein Bild von der Demo in Bochum vom 19. Januar, an der rund 13.000 Menschen teilnahmen.

Liveticker Demo gegen Rechts in Bochum: Ab 13 Uhr geht es los

Bochum 3000 Menschen werden am Samstag bei der Kundgebung vor dem Bergbaumuseum erwartet. Wir sind mit dabei und berichten an dieser Stelle live.

„Bochum Solidarisch – Hand in Hand gegen Rechts“ unter diesem Motto findet am Samstag, 17. Februar, vor dem Bergbaumuseum eine Kundgebung statt. Los geht es ab 13 Uhr, 3000 Menschen werden erwartet. Bereits ab 12 Uhr versammeln sich einige Demonstrierende am Rathaus, um zum Bergbaumuseum zu laufen.

Ab 13 Uhr startet vor dem Bergbaumuseum in Bochum eine Kundgebung. Das Motto: „Bochum Solidarisch – Hand in Hand gegen Rechts“.

startet in Bochum eine Kundgebung. Das Motto: „Bochum Solidarisch – Hand in Hand gegen Rechts“. Rund 3000 Menschen werden laut Polizei und Veranstaltern erwartet.

werden laut Polizei und Veranstaltern erwartet. Die Polizei appelliert an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, friedlich zu demonstrieren.

Demo gegen Rechts: Ab 12 Uhr startet an dieser Stelle unser Liveticker

Im Vorfeld der Demo teilt die Polizei mit: „Zwischen 12 und circa 13 Uhr wollen nach aktuellem Stand mehrere Hundert Menschen in einem Aufzug vom Platz des europäischen Versprechens über die Hans-Böckler-Straße, die Brückstraße und die Herner Straße bis zum Europaplatz am Bergbaumuseum ziehen.“

Die Polizei empfiehlt, die genannten Straßen um die Mittagszeit zu umfahren. Auch der öffentliche Personen- und Nahverkehr wird voraussichtlich betroffen sein.

Mehr zum Thema

Bochum steht auf gegen die AfD, für Demokratie: Der Andrang zur Demo am 19. Januar war riesig und toppte alle Erwartungen. Die Innenstadt wurde zum Menschenmeer. Der damalige Liveticker zum Nachlesen.

13.000 Menschen beteiligten sich an der Anti-AfD-Demo. Das sind die besten Bilder.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum