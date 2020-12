Das wünschen sich bekannte Bochumer 2021 für ihre Stadt:

Das wünschen sich die Bochumer für 2021

Dr. Christina Reinhardt, Kanzlerin der Ruhr-Universität Bochum:"Für die Ruhr-Universität steht im Jahr 2021 die Neuwahl des Rektorats an. Da ich als Kanzlerin Teil dieses Teams bin, warte ich gespannt auf die Nachricht: ,...and the winner is ...'"

Foto: Dietmar Wäsche / Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services