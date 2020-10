Das WAZ-Kino-Café serviert in Bochum Eis zum Filmerlebnis

Blick in den Kochtopf: „Master Cheng“ verwöhnt in Mika Kaurismäkis Film eine Dorfgemeinschaft im finnischen Lappland.

Bochum. Das beliebte „WAZ Kino-Café“ im Casablanca-Kino wird im Oktober fortgesetzt. Auf dem Programm steht eine finnische Sommerkomödie.

Das beliebte „WAZ Kino-Café“ im Casablanca-Kino hat sich coronabedingt in das „WAZ Kino-Eiscafé“ verwandelt. Statt Kaffee & Kuchen erhalten die Gäste vor der Filmvorführung ein Eis. Im Oktober steht der Spielfilm „Master Cheng in Pohjanjoki“ auf dem Programm.

Köstlichkeiten der chinesischen Küche

Auf der Suche nach einem finnischen Freund reist der chinesische Koch Cheng in ein Dorf in Lappland. Bei der Ankunft scheint niemand seinen Freund zu kennen, aber die Café-Besitzerin Sirkka bietet ihm Unterkunft an. Im Gegenzug hilft Cheng ihr in der Küche, und bald werden die Einheimischen mit den Köstlichkeiten der chinesischen Küche überrascht. Cheng findet trotz kultureller Unterschiede viele Freunde. Als sein Touristenvisum abläuft, schmieden die Dorfbewohner einen Plan, der ihm helfen soll zu bleiben...

Regisseur Mika Kaurismäki überrascht mit einer lakonisch-romantischen Komödie, deren Zutaten Humor, Warmherzigkeit, romantische Sehnsucht und heiteres Sommerflair sind.

Die WAZ Kino-Eiscafés laden an folgenden Terminen ein:

Montag, 19. Oktober, 11.30, 14.30 und 17.30 Uhr

Dienstag, 20. Oktober, 12.30 Uhr

Mittwoch, 21. Oktober, 11.30 und 14.30 Uhr Uhr

Karten gibt’s an der Casablanca-Kinokasse, Kortumstraße 11. Bereits erworbene Karten für eine ausgefallene „Kino-Café“-Vorstellung müssen gegen neue Tickets eingetauscht werden.



