Michael Danders kritisiert die sich oft wechselnde Baustellensituation im Bereich Markstraße in Bochum.

Glasfasernetz „Das ist gefährlich“ - Baustelle sorgt für Kritik in Bochum

Bochum Die Bauarbeiten fürs Glasfasernetz in Bochum-Steinkuhl stiften Verwirrung. Ständig ändere sich die Verkehrsführung. Das sei gefährlich.

Diese Baustelle sorgt für Verwirrung und Aufregung unter den Verkehrsteilnehmern in Bochum-Steinkuhl. Anwohner und Autofahrer Michael Danders kritisiert: „Was sich derzeit an der Markstraße zwischen Aldi und Opelring abspielt, ist für jeden Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger eine Herausforderung: Hier werden jeden Tag die Karten - ich meine damit die Baustellen-Baken - neu gemischt und sodann willkürlich neu verteilt, so scheint es jedenfalls.“ Dies erfordere „beim Autofahrer einen gewissen Spürsinn, wenn er auf der richtigen Route bleiben will“.

Verkehrsführung ändert sich häufig

Und er sagt außerdem: „Ist alles nur halb lustig, weil die Baustellen-Absicherung eher mangelhaft geschieht und. gerade bei Dunkelheit zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer führt.“ Da müsse man dringend nachbessern. „Gibt es denn keine städtische Verkehrsaufsicht, um das zu kontrollieren?“

Arbeiten für Glasfasernetz

Und Michael Danders merkt außerdem ironisch an: „Da die Buddelei vorwiegend im Rahmen des Glasfaser-Ausbaus geschieht, schlage ich vor, dass Autofahrer, die den Weg nachts fehlerfrei passieren, mit einem Jahr kostenlosem Internet-Anschluss belohnt werden.“

Die Baustellen-Lage an der Markstraße in Bochum wechselt häufig und stiftet Verwirrung. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Glasfaser Ruhr: Baustellen erfordern wechselnde Verkehrsführungen

Bernd Lehwald, Pressesprecher von Glasfaser Ruhr, erklärt dazu auf Nachfrage dieser Redaktion: „Im entsprechenden Bereich finden (auch) Arbeiten im Auftrag der Glasfaser Ruhr statt.“ Zur Baustelle und der damit zusammenhängenden oft wechselnden Verkehrsführung sagt er: „Das entspricht unserer Standardbauweise im flächendeckenden Glasfaserausbau in Bochum. Unser Baufeld am Straßenrand ist in den allermeisten Fällen sehr schmal, nur wenige Meter lang und wandert täglich ein Stückchen weiter.“

„Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich halten“

Dadurch würden die Verkehrsbehinderungen „so gering wie möglich gehalten und wochenlange Vollsperrungen der gesamten Fahrbahn größtenteils vermieden“. Die Absicherung der Baustellen geschehe nach den strengen Vorgaben der Stadt Bochum, „die die korrekte Einhaltung der Vorgaben auch regelmäßig kontrolliert. Die Baustellen und deren Absicherungen werden zusätzlich täglich auch von unseren eigenen Bauleitern kontrolliert“.

Baustelle soll Ende Januar beendet sein

Die Baumaßnahme auf der Markstraße hat über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel geruht. Bernd Lehwald: „Im Januar 2024 werden die Arbeiten dann auch in der Markstraße wieder aufgenommen und zu Ende geführt. Unsere Baumaßnahmen in diesem Bereich sollten Ende Januar 2024 komplett beendet sein.“

