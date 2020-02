Das ist bald in der Kirchengemeinde Bochum-Nord los

Die Kirchengemeinde Bochum-Nord lädt für Sonntag, 23. Februar, zu einem Karnevalsgottesdienst in die Erlöserkirche, An der Hiltroper Kirche 2B, ein. Beginn ist um 11 Uhr. In der Christuskirche gibt es keinen Gottesdienst.

Der Gottesdienst richtet sich an Familien. Thema ist der Zusammenhang von Gottesdienst und Karneval.