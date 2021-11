Theater Das bringen die Bühnen in Bochum am Wochenende

Bochum. Blick aufs Schauspielhaus, das Prinz-Regent-Theater und das Theater Rottstraße 5. Unterhaltsame und politische Aufführungen stehen zur Auswahl.

Das Wochenende steht bevor, manch einer plant statt des Weihnachtsmarkt-Besuchs vielleicht einen Theaterabend. Lohnend wäre es, denn es stehen interessante Aufführungen zur Auswahl. Was bringen Bochums Bühnen am Samstag und Sonntag?

Schauspielhaus

Der Thriller „Der Kissenmann“ verspricht am Sonntag (28.) in den Kammerspielen eine beschwingte Krimikomödie. Dabei deutet der Plot gar nicht darauf hin: Zwei Kinder sind tot, ein junges Mädchen wird vermisst; da gerät der Schriftsteller Katurian in den Fokus der Ermittler. Denn in seinen Kurzgeschichten hat er die Verbrechen bereits perfekt beschrieben. Ist er der Mörder oder liefert er dem Täter nur die Anleitung für seine Verbrechen? In der Regie von Guy Clemens wird das Stück von Martin McDonagh zu einer flotten Komödie, deren heiterer Tonfall bestens unterhält. Statt in den kargen Räumen einer Polizeistation spielt die Aufführung in einem Kinderzimmer mit Wölkchen-Tapete und Schaukelpferd. Nur das zynische Ende weiß gehörig zu erschrecken (19 Uhr, Restkarten an der Abendkasse).

Szene aus „Der Wendepunkt“ im Theater Rottstraße 5 in Bochum mit Björn Geske und Moritz Götzen (Kontrabass). Foto: Theater RS 5

Oval Office

Wer ist der Mensch im technisierten Zeitalter? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Virtual-Reality-Installation, die am Samstag, 27. November, um 18 Uhr im Oval Office des Schauspielhauses eröffnet wird. „Das Totale Tanz Theater“ verhandelt die Frage vor dem Hintergrund der Entwicklung künstlicher Intelligenz in Form einer interaktiven Performance: Über VR-Brillen tauchen die Besucherinnen und Besucher in einen gewaltigen, virtuellen Bühnenbau ein und durchlaufen eine tänzerische Choreographie. Eintritt frei, nach der Eröffnung kann „Das Totale Tanztheater“ immer dienstags bis sonntags zwischen 16 und 21 Uhr besucht werden.

Prinz-Regent-Theater

Wie seltsam manche Zeitgenossen ticken, das macht „Der Reichsbürger“ deutlich. Das Stück von Annalena und Konstantin Küspert steht am Samstag, 27.11., um 19.30 Uhr und am Sonntag, 28.11., um 18 Uhr im Prinz-Regent-Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60, wieder im Spielplan.

Szenenfoto aus der Aufführung „Der Reichsbürger“ mit Björn Geske im Prinz-Regent-Theater Bochum. Foto: Laura Thomas / PRT

Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es Menschen, die bestreiten, dass die Bundesrepublik Deutschland eine souveräne und legitime Nation ist. Mit einer kruden Mischung aus Verschwörungstheorien und Geschichtsrevisionismus versucht der titelgebende „Reichsbürger“ genau das zu „beweisen“. In der packenden Aufführung stellen sich beim Zuhören nicht selten die Nackenhaare auf - lange, wirklich lange lassen Regisseur Hans Dreher und der stark aufspielende Björn Geske die hohlen Phrasen vom Feindbild Deutschland fast unkommentiert auf der Bühne stehen.

Theater Rottstraße 5

„Der Wendepunkt“ von Klaus Mann gilt als eine der wichtigsten Autobiografien des 20. Jahrhunderts. Im Theater Rottstraße 5 ist Maria Trautmanns gelungen Adaption am Sonntag, 27. November, wieder zu sehen.

Corona-Regeln Seit dieser Woche gelten Kulturveranstaltungen NRW-weit als 2G-Veranstaltungen (das heißt, offen ausschließlich für Geimpften oder Genesenen). Beim Theaterbesuch muss deshalb ein offizieller Nachweis über die vollständige Impfung oder Genesung sowie der Personalausweis bereitgehalten werden. Beim Betreten der Theatergebäude und auch während der Vorstellungen ist das Tagen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske oder FFP2-Maske) obligatorisch.

Sven Grey geht in seinem hochkonzentrierten Solo den Kernfragen von Manns Buch nach: Wie konnte es zum „Dritten Reich“ in Deutschland kommen, während die ganze demokratische Welt zusieht? Erzählt wird die beklemmende Geschichte eines Intellektuellen zwischen zwei Weltkriegen, eines Mannes, der die entscheidenden Lebensjahre in einem sozialen und geistigen Vakuum verbringen musste. Innig – aber erfolglos – darum bemüht, sich irgendeiner Ordnung einzufügen (19.30 Uhr, Abendkasse 14/erm. 7 Euro).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum