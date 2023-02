Das Bochumer Theater Traumbaum nimmt Mobbing in den Blick

Gerthe. Das Kinder- und Jugendtheater im Bochumer Kulturmagazin geht mit Mitmach-Angeboten in die neue Spielzeit. „Mobster 23“ vertieft die Prävention.

Das Theater Traumbaum geht erwartungsvoll und engagiert in das Jahr 2023. So startet am Montag, 13. Februar, das neue Format „Mobster 23 - Theater gegen Mobbing“. Hier hat das Theater Traumbaum eine Palette von Theaterstücken und Workshops zur Mobbingprävention zusammengestellt. Für jede Zielgruppe ab Grundschulalter aufwärts ist etwas dabei. Besonders an den Theaterbesuchen ist, dass nach allen Vorstellungen gleich eine Nachbereitung angeboten wird.

Mehrere Vorstellungen in Bochum

Die Vormittagsvorstellungen bieten dazu Möglichkeiten des Ankommens und eine Einführung in die Theaterwelt, Diskussions- und Fragerunden. Die Spielzeit endet am 30. März 2023. Zum Format gehören auch Workshops, die sich Klassen- oder gruppenweise mit dem Thema Mobbing intensiv auseinandersetzen. Die Interessierten können auch selbst die Bühne erobern.

Das Theater im Kulturmagazin Lothringen hat als Bürgerprojekt der Stadtwerke Bochum klimaneutrale E-Pedelecs mit einer Solarladestation anschaffen können. Seit Juni 2022 sind so 4000 Kilometer erradelt worden. Vermehrt kommen die Traumbaum E-Pedelecs jetzt wieder zum Einsatz, denn da geht es für die Spielzeit „Mobbster 23“ sechs Wochen lang fast täglich von Herne nach Bochum und zurück. Für einige Vorstellungen und auch Workshops gibt es noch Karten.

Das Theater Traumbaum bemüht sich seit Jahren um sozialverträgliche Eintrittspreise, aber nun muss erstmalig der Kartenpreis auf 6 Euro steigen.

Infos und Anmeldungen: info@theater-traumbaum.de, 0234 8906681, www.theater-traumbaum.de

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum