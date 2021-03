Bochum-Mitte. Die Hildegardis-Schule in Bochum hat ihren Ski-Keller modernisiert und viel neues Material besorgt. Möglich war das aus einem Grund.

Seit über 40 Jahren lernen die Hildergardis-Schülerinnen und -Schüler in Südtirol das Skifahren. Skier und Skischuhe erhalten sie dafür größtenteils von der Schule, die über circa 100 Paarverfügt. Das Problem: Ein großer Teil war in die Jahre gekommen. Nun konnte neues Material angeschafft und der Keller modernisiert werden. Außerdem sollen ausgewählte Schülerinnen und Schüler ab Klasse neun zu Skisporthelfern ausgebildet werden. Möglich wird das durch eine Förderung als Bürgerprojekt der Stadtwerke Bochum, bei dem die Schule ausgewählt wurde.

Der in die Jahre gekommene Teil des Skimaterials wurde ausgetauscht, zusätzlich wurde zur regelmäßigen Pflege des Skimaterials eine Wachs- und Schleifmaschine angeschafft. „Durch die jahrelange Materialnutzung können Ressourcen geschont werden. Außerdem besteht die Möglichkeit für Angehörige der Schulgemeinde, Material gegen eine faire Leihgebühr in den Ferien auszuleihen“, erklärt das Bochumer Gymnasium. Andere Schulen mit gut und neu ausgestattetem Skikeller erzielen dadurch schon jetzt hohe Zusatzeinnahmen, die auch zur Finanzierung der Skifahrt genutzt werden.

Hildegardis-Schüler profitieren von neuen Skiern

Im Rahmen der individuellen Förderung sollen skierfahrene Schülerinnen und Schüler zudem im Bereich Skituning und Skibetreuung während eines einwöchigen Lehrgangs zum Skisporthelfer ausgebildet werden. Damit hätten sie bereits 50 Prozent der Qualifikation zum Ski-Fachübungsleiter der Stufe C absolviert. „Die skifahrenden Schülerinnen und Schüler profitieren von neuem und gut gepflegtem Material und im Skiunterricht können die so ausgebildeten Skisporthelfer den schulischen Skilehrerinnen und -lehrern assistieren“, so die Hildegardis-Schule.

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel,_Bilder_und_Videos_aus_Bochum{esc#217475059}[teaser]Die Hildegardis-Schule nimmt auch in diesem Jahr an der Abstimmung der Bürgerprojekte der Stadtwerke teil. „Um digitale Endgeräte und Lernumgebungen in den Unterricht einzubinden, soll die Hildegardis-Schule mit einem möglichst leistungsfähigen Netzwerk und einem aktuellen Server ausgestattet werden“, heißt es. Die Abstimmung ist noch bis zum 23. März möglich. Mehr dazu unter: www.stadtwerke-bochum-buergerprojekte.de

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?