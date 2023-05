Demonstration CSD in Bochum: Erst Demonstration, dann Party in der Rotunde

Bochum. Der Christopher Street Day wird in diesem Jahr zum fünften Mal in Bochum veranstaltet. Wann die Demo stattfindet und was sonst noch geplant ist.

Der fünfte Christopher Street Day (CSD) findet in Bochum am Samstag, 24. Juni, statt. An diesem Tag soll es eine politische Demonstration geben, gefolgt von einem Bühnenprogramm sowie einer After-Show-Party in der Rotunde, teilt das Plenum des CSD Bochum mit. Erwartet werden von den Organisatoren circa 1500 Teilnehmende.

Bochumer CSD: Kampf um gemeinsame und gleichberechtigte Zukunft

Der CSD will sich für eine gemeinsame und gleichberechtigte Zukunft einsetzen. Die Gemeinschaft fordert eine gerechtere, inklusivere, gewaltfreiere und queerfeministischere Welt. „Wir wollen einander Kraft geben, Mut machen und diesem Hass unsere unteilbare Solidarität, radikale Zärtlichkeit und Liebe zueinander entgegenstellen“, heißt es vom CSD Bochum.

