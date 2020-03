In Bochum wurde am Mittwoch die erste bestätigte Corona-Infektion bestätigt.

Coronavirus Coronavirus: Stadt meldet die erste Infektion in Bochum

Bochum. In Bochum gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Das meldet die Stadt. Es soll sich um einen Rentner handeln, der kürzlich in Italien war.

In Bochum gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Ein Rentner wurde laut Stadtverwaltung am Mittwoch positiv auf das Virus getestet. Wie es heißt, hat er kürzlich eine Italien-Reise unternommen und sich dort mutmaßlich infiziert.

Italien gilt mit aktuell 1100 erkrankten Menschen und 29 Toten zu den am meisten betroffenen Ländern in Europa.

Wie Stadtdirektor Sebastian Kopietz, Leiter des Bochumer Krisenstabes, am Nachmittag im Haupt- und Finanzausschuss erklärte, befindet sich der Bochumer in häuslicher Quarantäne. Über weitere Einzelheiten, auch zu einer neu geschaffenen zentralen Corona-Untersuchungsstelle, will die Stadt um 17.30 Uhr die Presse informieren.