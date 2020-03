Bochum. Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf Clubs und Discos in Bochum. Eine der größten Partys ist verschoben. Um zwei Festivals wird gebangt.

Der Coronavirus wirbelt auch den Partykalender in Bochum durcheinander. Noch herrscht vielerorts Ungewissheit, aber auch Optimismus. Fest steht: Die „The Club“-Party im Autohaus Lueg wird verschoben.

Am Samstag, 21. März, sollte das stets ausverkaufte Erfolgsformat der Agentur Kroll/Schäfer fortgesetzt werden. Mehr als 1000 Besucher wurden an der Universitätsstraße erwartet – just die Zahl, die zur behördlich verfügten Corona-Absage zwingt. Neuer Termin ist der 9. Mai. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

Coronavirus in Bochum: Abwarten in der Rotunde

„Ja, wir haben am Wochenende bis auf weiteres ganz normal geöffnet“, meldet die Bermudahalle Riff aufgrund zahlreicher Anfragen auf Facebook. Für den 20. März wird im Riff die zweite „We will rock you“-Party mit Doris Klit und Jo Hartmann angekündigt.

„Wir warten noch auf den Anforderungskatalog der Stadt“, hieß es am Donnerstag nebenan in der Rotunde. Noch sei offen, ob es bei den angekündigten Terminen der nächsten Tage bleibt, darunter die Electro-Partys „Elektroliebelei x Reivkru“ (14.), „Lost and found“ (20.) und „Dutty Dancing“ (21.).

„Rosi“ soll die Zeche aufmischen

Planmäßig laufe der Betrieb im Prater weiter, teilt der Nachterlebnispark in Hofstede auf Anfrage mit. Am Samstag (14.) sind „Nightlife & Cocktails“ angesagt.

„Aktuell warten wir auf Rückmeldung der Behörden, ob unsere Veranstaltungen stattfinden können“, verkündet die Zeche. Am 22. März soll die Spider Murphy Gang („Skandal um Rosi“) den Club rocken. „Derzeit gehen wir davon aus, dass das Konzert stattfinden kann – wie auch das Gastspiel von Boot Led Zeppelin am 24. März im Ruhrcongress“, erklärt die Bochumer Konzertagentur Lars Berndt.

Gartenmesse und Paul Panzer fallen aus

Mächtig gefreut hat sich die Bochumer Feuerwehr auf den 23. März. In zwei Kinosälen im Bermudadreieck wollten die Blauröcke den Auftakt der WDR-Doku „Feuer und Flamme“ verfolgen. Am Donnerstag kam die Absage: Der gemeinsame Fernsehabend im Kino ist gestrichen. Ersatz soll es zum Staffelfinale am 13. Mai geben.

Abgesagt ist die Messe „Gartenträume“, die vom 20. bis 22. März in der Jahrhunderthalle geplant war. Comedian Paul Panzer wird statt am 4. April erst am 6. September im Ruhrcongress gastieren.

Bangen um Festivals im Westpark

Mit Sorge blicken auch die Veranstalter von zwei Open-Air-Festivals auf die jüngsten Entwicklungen. Am 23. Mai soll im Westpark das dritte Paluma-Festival u.a. mit dem Bochumer Star-DJ ATB steigen. 1Live kündigt für den 4. Juni an gleicher Stelle den „Campus Spring Break“ mit Rap- und HipHop-Größen wie SSIO und Finch Asozial an. Der Vorverkauf läuft. Es gilt das Prinzip Hoffnung...