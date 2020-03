Auch wenn durch die Corona-Krise das gewohnte kirchliche Leben zum Stillstand gekommen ist, will die evangelische Kirche in Bochum weiterhin präsent bleiben. „Wir verbinden traditionelle mit modernen Angeboten, um den Menschen in dieser bedrückenden Situation einen Raum und Rahmen für Gedanken, Sorgen und Ängste zu bieten“ erklärt Superintendent Gerald Hagmann. Dazu gehören offene Kirchen und stille Gebetszeiten genauso wie Andachten im Internet und Impulse via Facebook. So wie in Bochum-Langendreer.

Evangelische Gemeinden in Bochum wollen auch in der Corona-Krise präsent sein

Die Christuskirche im Dorf ist seit dieser Woche bis auf samstags täglich geöffnet. Jeden Vormittag von 10 bis 12 Uhr, zusätzlich an Donnerstagen in der Zeit von 17 bis 19 Uhr. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, in Zeiten, wo für viele jeglicher Halt wegbricht, eben diesen Halt bieten“, sagt Pfarrer Thomas Vogtmann. „Die Kirche sieht sich wie Lebensmittelläden und Apotheken auch als Grundversorger. Der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, er braucht auch Trost, Ermutigung, Zuspruch.“

Ein Aushang weist in Bochum-Langendreer auf das Angebot der evangelischen Kirche hin. Auf anderen Aushängen sind die hygienischen Schutzmaßnahmen erklärt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Mit dem Angebot der „stillen Einkehr“ wolle man auch etwas gegen die drohende Vereinsamung der Menschen tun, sagt Presbyterin Kirsten Hinzmann. Fünf bis sechs Menschen kommen aktuell in die Kirche. „Die Aktion muss sich noch herumsprechen“, weiß Thomas Vogtmann, der aufgrund des Coronavirus aber auch nicht möchte, dass man überrannt wird. „Das wäre ja kontraproduktiv.“

Vorsichtsmaßnahmen hat die Gemeinde in Langendreer getroffen. Es gibt nur einen Eingang (Hauptportal) und einen Ausgang (seitlich zur Alten Bahnhofstraße). Aushänge weisen auf die Verhaltensregeln hin. Türen und Griffe werden jeden Tag gereinigt. Und Platz, um sich aus dem Weg zu gehen, gibt es genug.

„Wir bieten hier ein ansteckungsloses Kontaktangebot“, sagt Thomas Vogtmann. „Wir nehmen den Infektionsschutz sehr ernst.“ Kontakt zu Gott können man ja ohnehin überall haben – ohne Ansteckungsrisiko. „Aber die Kirche ist von der Atmosphäre ja ein besonderer Ort.“

Manche kämen nur ganz kurz, um inne zu halten, beschreibt Kirsten Hinzmann das Verhalten der bisherigen Besucher. „Manche bleiben aber auch eine Viertelstunde und haben Gesprächsbedarf.“ Die Gelegenheit zum Austausch besteht. Von der Gemeinde ist immer jemand da.

„Meist geht es in den Gesprächen natürlich um die derzeitige Corona-Krise und die damit verbundenen Alltagssorgen“, berichtet Thomas Vogtmann. „Viele äußern sich besorgt, sind verunsichert. Einige haben Verwandte im Ausland und erzählen von den Problemen bei deren Rückreise. Andere fragen, wann es wieder Gottesdienste gibt.“

Bochum Diese evangelischen Kirchen haben geöffnet Folgende Gotteshäuser der evangelischen Kirche Bochum sind zu diesen Zeiten geöffnet: Harpen: sonntags zwischen 10 und 11 Uhr. Zusätzlich wird die St.-Vinzentius-Kirche jetzt auch montags bis freitags von 10 bis 11 Uhr zugänglich sein. Langendreer: montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Am Sonntag stehen die Michaelkirche und die Christuskirche in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zur stillen Einkehr offen. Linden: Die Christuskirche ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr offen. An den betroffen Sonntagen wird die Kirche zur Gottesdienstzeit zum Gebet geöffnet. Riemke: Die Trinitatiskirche ist offen für Stille und Gebet mittwochs von 11.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 18 bis 18.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 11 Uhr. Werne: Die evangelische Kirche ist mittwochs und sonntags zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet. Innenstadt-Gemeinde: Die Lutherkirche am Stadtpark (Klinikstraße 10) ist sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet, ebenso die Friedenskapelle im Q1 (Halbachstrstraße 1). Die Barbarakapelle (Barbarastraße 1a) steht sonntags von 9.30 bis 10.30 Uhr, offen, die Gethsemanekirche (Amtstraße 4a) sonntags von 11 bis 12 Uhr, die Johanneskirche (Ennepestraße 15) sonntags von 10.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 8.30 Uhr, die Pauluskirche (Grabenstraße 9) sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie unter der Woche täglich von 13 bis 16 Uhr. Weitere Hinweise und Ansprechpartner auf www.kirchenkreis-bochum.de.

Diese Frage kann die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös beantworten. „Niemand weiß, wie lange der Ausnahmezustand anhält. Wir stehen ja erst am Anfang“, sagt Thomas Vogtmann. Deshalb greift die Kirche nun auf die moderne Technik zurück, auch wenn einige damit Neuland betreten. „Wir haben den ausgefallenen Gottesdienst von Sonntag im kleinen Kreis nachgeholt und aufgezeichnet“, sagt Presbyterin Hinzmann. „Den möchten wir übers Internet anbieten. Hoffentlich klappt’s.“

Gemeinden läuten jeden Abend die Glocken zum Gebet

Stadtweit ruft die evangelische Gemeinde zudem zum gemeinsamen Gebet auf. Sie wird deshalb ab sofort täglich um 19.30 Uhr in ganz Bochum die Glocken ihrer Kirchen läuten. „Während dieser Zeit rufen wir alle Bochumerinnen und Bochumer dazu auf, als Hoffnungsschimmer eine Kerze ins Fenster zu stellen und gemeinsam zu beten“, erklärt Superintendent Gerald Hagmann. Auch Mitmenschen anderer Glaubensrichtungen seien eingeladen, sich daran zu beteiligen, sagt der Langendreerer Pfarrer Thomas Vogtmann.

In Langendreer werden zusätzlich täglich um 10.10 Uhr die Glocken geläutet, „um sich gemeinsam im Gebet zu verbinden“, wie Thomas Vogtmann es formuliert.

Die ökumenische Telefon-Seelsorge in Bochum ist rund um die Uhr unter Tel. 0800/ 111 0 111 bzw. Tel. 0800/ 111 0 222 und per E-mail an online.telefonseelsorge.de zu erreichen.