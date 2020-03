Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

Unseren Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in NRW, Deutschland und auf der ganzen Welt lesen Sie hier. Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick:

Donnerstag, 19. März - Coronavirus in Bochum: Infizierten-Zahl steigt auf 61

17.14 Uhr: Das Akademische Förderungswerk in Bochum musste alle 33 Gastronomien schließen. Frische Waren wurden an Organisationen für Bedürftige gespendet. Joghurt, Salate, Obst, Schokolade, Milch, Kakao und Milchschnitten gingen in großen Mengen an insgesamt fünf Organisationen: Die Tafeln in Wattenscheid, Gladbeck und Witten, an den Caritasverband für Bochum und Wattenscheid sowie an die Gelsenkirchener Bürgerinitiative „Gelsenkirchen packt an: Warm durch die Nacht e.V.“

15.27 Uhr: Die Katholische Kirche in Bochum und Wattenscheid ruft in Zeiten der Corona-Pandemie zum Mitmachen bei der Aktion #hoffnungslicht auf. Dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger jeden Abend ab 19 Uhr eine Kerze in ein Fenster stellen und eine Zeit des Gebetes oder Gedenkens halten. Auch die Kirchenglocken rufen zum Gebet.

14.59 Uhr: Im Bochumer Ruhrpark haben wegen des Coronavirus am Donnerstag nur wenige Läden geöffnet. Der Einzelhandel für Lebensmittel, Apotheken, Drogerien, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure und der Zeitungsverkauf seien vorerst von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ausgenommen seien mieterspezifische verlängerte Öffnungszeiten. Der Gastronomiebetrieb ist eingestellt. Diese Läden haben geöffnet: Lidl, Kamps, Backwerk, Oil & Vinegar, Ditsch, Kaufland (7 bis 22 Uhr), Reformhaus Bacher, John & Audrey, Mister Spex, Apollo, Farma Plus Apotheke (9.30 bis 20 Uhr), DM (Mo-Fr 9.30 bis 20 Uhr, Sa bis 20 Uhr), Eyes & more, Postbank/Poststelle.

14.19 Uhr: Die Polizei Bochum hat nun einige Maßnahmen beschlossen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Ziel der Behörde sei es, so wenig Erkrankte wie möglich in den eigenen Reihen zu haben. Persönliche Kontakte würden da, wo es möglich sei, eingeschränkt. Deswegen werde auch der Besucherverkehr in den Dienstgebäuden auf das Notwendigste beschränkt. Die Anzeigenerstattung wird ab Donnerstag, 20. März, in Bochum am Polizeipräsidium Bochum in Gebäude 3, Uhlandstraße 31, zentralisiert. Weder der Notruf noch die Einsätze vor Ort seien laut Mitteilung von Einschränkungen betroffen.

12.33 Uhr: Die Evangelische Kirche in Bochum will vom Donnerstag an täglich um 19.30 Uhr in ganz Bochum die Glocken ihrer Kirchen läuten. „Während dieser Zeit rufen wir alle Bochumerinnen und Bochumer dazu auf, als Hoffnungsschimmer eine Kerze ins Fenster zu stellen und ein Vater Unser zu beten“, erklärt Superintendent Gerald Hagmann.

12.24 Uhr: Solidarität in Zeiten der Corona-Krise zeigen auch die Wattenscheider Jusos. Seit Mittwoch können sich Bürger aus der Stadt bei der Bochumer Ehrenamtsagentur melden, wenn sie ihren Mitmenschen während der Corona-Krise bei alltäglichen Erledigungen helfen können. „Wir wollen unseren Betrag leisten, die Kurve der Neuinfektionen mit dem Coronavirus flach zu halten und älteren sowie chronisch kranken Menschen in unserer Nachbarschaft unterstützen“, erklärt der stellvertretende Juso-Vorsitzende in Wattenscheid, Jan Bühlbecker. Wer ebenfalls helfen möchte oder Unterstützung benötigt, kann sich von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr bei der Bochumer Ehrenamtsagentur melden, Tel. 0234 / 6105 77 80 (für Bedarfe) und 0234 / 6105 77 81 (für ehrenamtliche Angebote); E-Mail an info@ehrenamt-bochum.de.

11.58 Uhr: Das Klavier-Festival Ruhr nimmt seinen Spielbetrieb voraussichtlich erst am 18. Mai auf: Die für die Zeit vom 21. April bis zum 17. Mai geplanten 23 Konzerte sollen im Herbst nachgeholt werden. Darunter der Auftritt von Star-Pianist Oppitz in Bochum. Das Konzert am 10. Mai im Anneliese-Brost-Musikforum entfällt; der neue Termin steht noch nicht fest. Mehr dazu lesen Sie hier!

11.44 Uhr: Mittlerweile haben sich 61 Menschen in Bochum mit dem Coronavirus infiziert. Laut Stadt liegt die steigende Zahl vor allem an der neuen Teststation. Zwei Menschen liegen im Krankenhaus. Die Quarantäne in einem Bochumer Altenheim ist dagegen aufgehoben.

10.44 Uhr: Alle Restaurants in Bochum sind zu. Das Coronavirus und seine Folgen. Wie hart es die Gastronomie trifft, erzählt ein Gastwirt aus Bochum-Werne.

10.28 Uhr: Bei Whatsapp kursiert eine Nachricht, die Bochumer zum Zusammenhalt aufruft. Am Donnerstagabend – so heißt es dort – sollen Bochumer um 21 Uhr Grönemeyers „Bochum“ spielen. Diese Aktion richte sich an alle, die in dieser schwierigen Zeit nicht zuhause bleiben können. Die Aktion ahmt ähnliche Aufrufe in Spanien oder Italien nach.

9.12 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus findet die Beratung der Deutschen Rentenversicherung Bund jetzt telefonisch statt. Eine persönliche Beratung in unseren Auskunfts- und Beratungsstellen oder bei einem Versichertenberater ist bis auf weiteres nicht möglich. Wer einen Termin in einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund vereinbart hat, kann diesen jetzt telefonisch wahrnehmen. Mitarbeitende der Rentenversicherung setzen sich mit diesen Kundinnen und Kunden von sich aus in Verbindung.

9.01 Uhr: Um der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, haben die Stadtwerke Bochum bis auf Weiteres die Praxis bei der Ablesung von Zählern geändert. Die Ableser des Energie- und Wasserversorgers wurden angewiesen, die Wohnungen der Kunden nicht mehr zu betreten. Abgelesen werden fortan nur noch die im Keller oder im Flur befindlichen und leicht zugänglichen Zähler. Für die Zähler in den Wohnungen werden die bekannten Ablesekarten in den Briefkästen hinterlassen. Auch möglich: die Zählerstände telefonisch unter 0234/960-1806 oder 0234/960-1808, per Mail unter ablesung@stwbo-netz.de oder über die Stadtwerke Bochum-App mitteilen. Sollte rund zwei Wochen nach Hinterlassen der Karte kein Zählerstand eingegangen sein, so wird der Zählerstand geschätzt.

8.23 Uhr: Werkstätten für behinderte Menschen in Bochum sind nun seit Mittwoch auch geschlossen. Für viele kommt das zu spät – die Lebenshilfe NRW befürchtet, die Werkstätten könnten in den vergangenen Tagen zu „Corona-Katalysatoren in der Eingliederungshilfe“ geworden sein.

8.04 Uhr: Ausnahmezustand im St.-Johannes-Stift: Als erstes Bochumer Altenheim steht das Seniorenzentrum in Wiemelhausen unter Quarantäne. 192 Bewohner an der Borgholzstraße sowie deren Angehörige sind betroffen. Ein Ende ist derzeit nicht absehbar. „Wir sind von den Ereignissen förmlich überrollt worden“, sagt Klaus Rohde, Vorsitzender des Trägervereins St.-Johannes-Stift, im Gespräch mit der WAZ.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck seit Montag: Badalona, Beef & Burger, Konkret, Zentral, Rotunde, Tapas, Three Sixty, Tucholsky und Mandragora. Schon seit dem Wochenende dicht sind Riff, Trompete, Cotton Club, Flash, Freibeuter und Sachs.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Im Rahmen der Frauenwoche fällt das interkulturelle Frauenfrühstück am 20. März aus.

Abgesagt ist auch das für den 20. März angesetzte Konzert mit „Rock’n Bella“ in der „frein’s Event Location“ Castroper Straße 109.

Die Party-Veranstaltung „We Will Rock You“ am Samstag, 20.03. im Riff wird abgesagt.

Die „Leseinsel“ lässt die Lesung „Thriller trifft düstere Literatur“ ausfallen, geplant war sie für den 20. März.

Der Profane Chor Bochum sagt das Carmina Burana Jubiläumskonzert am Samstag, 21. März, ab. Das Konzert hätte um 19 Uhr im Anneliese Brost Musikforum Ruhr stattfinden sollen.

Die für Samstag, 21. März, geplante Radfahrer-Demo „Kidical Mass“, die das Bündnis Radwende Bochum durchführen wollte, ist abgesagt.

Die ev. Kirchengemeinde Wattenscheid sagt ab: am Samstag, 21. März, das Kinderfest im Kinder- und Jugendzentrum Preins Feld in Höntrop, der Kinderorgeltag in der Friedenskirche und die Veranstaltung „Rock´n Roll im Wichernhaus“, die ebenso wie das Kindermusical der Gospelkids auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Auch das Feierabend-Singen im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Dies betrifft auch den für den 28. März geplanten Kreisparteitag sowie die noch ausstehenden Stadtbezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für die Bezirksvertretungen in Bochum-Nord, -Ost und -Süd. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Bezirksverein der Kehlkopflosen Bochum e.V. hat sein Treffen für den 8. April abgesagt.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.