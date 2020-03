Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, nun auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

Dienstag, 17. März - Coronavirus in Bochum: Altenheim unter Quarantäne

18.30 Uhr: Der Fahrlehrerverband Westfalen, dem auch Fahrschulen in Bochum angehören, erklärt auf WAZ-Anfrage, dass ab sofort sowohl der theoretische als auch der praktische Fahrunterricht vorläufig nicht mehr stattfinden.

16.50 Uhr. Wegen des Corona-Virus wird der Zugang zum Justizzentrum Bochum für Besucher ab sofort eingeschränkt. Dringende, unaufschiebbare Anliegen werden weiterhin bearbeitet. Der Zugang zu öffentlichen Sitzungen ist gewährleistet. In allen anderen Fällen wird gebeten, vor einem Besuch des Justizzentrums telefonisch Kontakt aufzunehmen.

14.45 Uhr. Das Kolumbarium St. Pius an der Parkstraße in Wattenscheid steht bisher noch wie gewohnt täglich von 10 bis 18 Uhr allen Menschen als Ort für stille Einkehr und zum Gebet offen. Das bisher an jedem ersten Dienstag im Monat stattfindende Abendgebet in den Anliegen der Bewegung Maria 2.0, der Gottesdienst an Karfreitag und das Trauercafé am Ostersonntag müssen dagegen ausfallen.

14.40 Uhr: Die Verbraucherzentrale schließt ihre Bochumer Beratungsstelle. Auch alle Veranstaltungen und Vorträge der Verbraucherzentrale sind bis Ende April abgesagt. Bürger können sich allerdings per E-Mail unter bochum@verbraucherzentrale.nrw oder telefonisch unter 0234/974737-01 beraten lassen. Die telefonische Beratung ist montags, dienstags, donnerstags und freitags möglich.

13.50 Uhr: Sabine Gaska kümmert sich in einer Bochumer Onkologie-Praxis um Krebskranke. Sie hält sich an Verhaltenshinweise zum Coronavirus und ist wütend. Mehr über ihre Wutrede zu Corona-Ferien lesen Sie hier!

13.01 Uhr: Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe rät niedergelassenen Ärzten, die Versorgung ihrer Patienten auf ein „sinnvoll machbares Minimum“ zu reduzieren. Regel-, Präventions und Routineuntersuchungen sollen nach Möglichkeit verschoben werden. Ebenso planbare diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Nur so könne mit Blick auf die Corona-Pandemie eine maximale Sicherheit für das gesamte Praxisteam und die Patienten gewährleistet werden, teilte Bezirksstellenleiter Dr. Eckhard Kampe am Dienstag mit. Bereits jetzt seien in Bochum mehrere Arztpraxen geschlossen. „Diese Entwicklung wird zunehmen“, schätzt Kampe, da die Möglichkeit bestehe, dass sich weitere Mitarbeiter an Covid-19 erkranken.Wichtig sei nun, zentrale Diagnostik- und Therapiezentren zu errichten, in denen ausreichend Schutzkleidung für das medizinische Fachpersonal vorgehalten werde, um Infizierte zu behandeln. Kampe: „Arztpraxen stehen noch immer ohne Schutzkleidung dar und können dieses aktuell nicht leisten.“

12.35 Uhr: Das Knappschaftskrankenhaus erlässt aufgrund der schnellen Verbreitung des Coronavirus ein Besuchsverbot. Mehr dazu lesen sie hier!

12.21 Uhr: Die Stadt wird nach eigenen Angaben die April-Gebühren für Kindergärten, Musikschule und offenen Ganztag nicht einfordern.

12.17 Uhr: Auch Restaurants dürfen in Bochum keinen Publikumsbetrieb mehr anbieten. Möglich sind weiterhin Abhol- und Lieferservices, heißt es von der Stadt. Ebenfalls werden die Spielplätze im Stadtgebiet gesperrt.

11.59 Uhr: In der Alten- und Pflegeeinrichtung St.-Johannes-Stift in Wiemelhausen gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle. Ein Bewohner und eine dort tätige Logopädin wurden positiv auf das Corona- Virus getestet. Die gesamte Einrichtung sowie fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kontakt zu den Infizierten hatten, wurden unter Quarantäne gestellt. Außerdem wurden für die direkten Kontaktpersonen Abstriche angeordnet. Das St.-Johannes-Stift ist mit 203 Pflegeplätzen die größte Einrichtung des Bistums Essen. Die Pflegeeinrichtung selber wollte sich am Dienstag auf Nachfrage nicht äußern.

10.20 Uhr:Der Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel bietet am Mittwoch, 18. März und Freitag, 20. März, von 14 bis 16 Uhr unter 02327/9913945 eine telefonische Sprechstunde zur aktuellen Situation rund um den Corona-Virus an.

9.43 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich in Bochum in den vergangenen Tagen verlangsamt. Am Dienstagmorgen meldete die Stadtverwaltung 27 Corona-Erkrankte. Am Samstag letzter Woche waren es – nach einem zuvor täglich deutlichen Anstieg – 24 Frauen und Männer. Hinzu kommen aktuell 52 Verdachtsfälle in Bochum.

9.33 Uhr: Am Vormittag stellt die Stadt eine „Drive-in-Teststelle“ vor. Sie entsteht am Harpener Feld 28. Nach Terminabsprache können sich Bürgerinnen und Bürger hier auf Corona testen lassen. Dabei bleiben sie im Auto sitzen und müssen nicht aussteigen. Auch die zentrale Diagnostikstelle, die bislang im Gesundheitsamt arbeitet, wird ab Donnerstag (19.) zum Harpener Feld verlegt.

9.01 Uhr: An der Corona-Hotline im Rathaus (0234/910 55 55) sind bisher fast 10.000 Anrufe eingegangen. Um die zehn Mitarbeiter zu entlasten, hat die Stadt eine eigene Kita-Hotline für Fragen rund um die derzeit geschlossenen Kindergärten geschaltet: 0234/910 12 23. Sie ist täglich von 8 bis 16 Uhr besetzt.

8:50 Uhr: Immobilienkonzern Vonovia will Mietern, die wegen des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten, entgegenkommen. Ziel sei es, den Betroffenen ihre Sorgen um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung zu nehmen. „Wir werden eine gemeinsame Lösung finden“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. Mieter sollen das Unternehmen kontaktieren – und etwas Geduld haben.

8.32 Uhr: Die Privatbrauerei Fiege setzt ihre bereits angekündigte Bierpreiserhöhung „als Zeichen der Solidarität mit der Gastronomie“ bis zum 1. August aus „Die Einschnitte für die Gastronomie sind schneller eingetreten als erwartet. Wir wissen, dass dies nur eine kleine Hilfe sein kann, die wir aber nicht unterlassen wollen.“ Der Aufschub ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass eine Anpassung der Preise aus den bekannten Gründen notwendig sei.

8.10 Uhr: Die Bogestra ändert ab Mittwoch ihren Fahrplan: Nach 8 Uhr sollen Busse und Straßenbahnen nach dem Samstagsfahrplan fahren. „In der Übergangsphase kann es noch zu einzelnen Unregelmäßigkeiten kommen“, heißt es. Die neuen Fahrplandaten sollen voraussichtlich Ende der Woche in der Elektronische Fahrplanauskunft und der Mutti-App abrufbar sein. Außerdem fallen alle Nachtexpress-Fahrten aus.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck seit Montag: Badalona, Beef & Burger, Konkret, Zentral, Rotunde, Tapas, Three Sixty, Tucholsky und Mandragora. Schon seit dem Wochenende dicht sind Riff, Trompete, Cotton Club, Flash, Freibeuter und Sachs.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrum (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Bochumer Kinder- und Jugendring sagt den für den 18. März geplanten Malwettbewerb für Grundschulkinder ab. Alle weiteren Veranstaltungen des Jugendrings fallen mindestens bis zum 19. April aus.

Die Gesellschaft für Geographie und Geologie sagt den für Mittwoch, 18. März, geplanten Vortrag über „Aktuelle Entwicklungen im Meeresbergbau“ und die Mitgliederversammlung in der Katholischen Familienbildungsstätte ab.

Absagen wegen Corona: "Danach geht das Leben ja weiter" Absagen wegen Corona- Danach geht das Leben ja weiter

Der Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V. sagt den für den 18. März geplanten Vortrag zum Thema Erbbaurecht und die für den 31. März geplante Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Kunstmuseum Bochum sagt das Tatort Jazz Konzert am Mittwoch, 18. März, ab.

Der Ludwig-Steil-Haus-Verein sagt den Frühstückstreff ab dem 18. März, die Frauenhilfe ab dem 18. März, die Vollmond-Rocknacht am 21. März sowie den Bürgerstammtisch am 26. März ab

Kleinkunsttheater ZAUBERKASTEN, Lothringer Straße 36c: die Veranstaltung vom 18. März „MARTIN FROMME „Glückliches Händchen“ fällt aus und wird auf Mittwoch, den 23. September verschoben.

Das „Tatort Jazz“- Konzert „Hommage à Django“ am Mittwoch, 18. März, fällt aus.

Im Rahmen der Frauenwoche fällt das interkulturelle Frauenfrühstück am 20. März aus.

Abgesagt ist auch das für den 20. März angesetzte Konzert mit „Rock’n Bella“ in der „frein’s Event Location“ Castroper Straße 109.

Die Party-Veranstaltung „We Will Rock You“ am Samstag, 20.03. im Riff wird abgesagt.

Die „Leseinsel“ lässt die Lesung „Thriller trifft düstere Literatur“ ausfallen, geplant war sie für den 20. März.

Der Profane Chor Bochum sagt das Carmina Burana Jubiläumskonzert am Samstag, 21. März, ab. Das Konzert hätte um 19 Uhr im Anneliese Brost Musikforum Ruhr stattfinden sollen.

Die für Samstag, 21. März, geplante Radfahrer-Demo „Kidical Mass“, die das Bündnis Radwende Bochum durchführen wollte, ist abgesagt.

Die ev. Kirchengemeinde Wattenscheid sagt ab: am Samstag, 21. März, das Kinderfest im Kinder- und Jugendzentrum Preins Feld in Höntrop, der Kinderorgeltag in der Friedenskirche und die Veranstaltung „Rock´n Roll im Wichernhaus“, die ebenso wie das Kindermusical der Gospelkids auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Auch das Feierabend-Singen im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.