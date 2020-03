Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

Mittwoch, 18. März - Coronavirus in Bochum: Stadt bietet Hotline für Unternehmen

17.43 Uhr: Auch im Warenverteilzentrum von Opel in Bochum-Langendreer ist ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert worden. Trotzdem läuft der Betrieb weiter.„Wir bestätigen, dass ein Mitarbeiter unseres Unternehmens am Standort Bochum positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde“, sagte Opel-Sprecher Nico Schmidt am Mittwoch auf WAZ-Anfrage. „Gemäß unserer existierenden Gesundheitsbestimmungen werden Mitarbeiter, die mit dem Kollegen in engerem Kontakt waren, nun ebenfalls untersucht und betreut. Sie befinden sich vorsorglich zu Hause.“ Das stößt jedoch auf Kritik.

17.16 Uhr: Ausnahmezustand im St.-Johannes-Stift: Als erstes Bochumer Altenheim steht das Seniorenzentrum in Wiemelhausen unter Quarantäne. 192 Bewohner an der Borgholzstraße sowie deren Angehörige sind betroffen. Ein Ende ist derzeit nicht absehbar. „Wir sind von den Ereignissen förmlich überrollt worden“, sagt Klaus Rohde, Vorsitzender des Trägervereins St.-Johannes-Stift, im Gespräch mit der WAZ.

17.05 Uhr: Auch die Ruhrtriennale ist in Corona-Quarantäne. Die Programmpräsentation wurde wegen der Pandemie verschoben. Noch geht Intendantin Carp davon aus, dass das Festival im Sommer stattfinden kann

16.09 Uhr: Die Hochschule Bochum sagt alle anstehenden Prüfungen ab. Für die abgesagten Prüfungen sollen Ersatztermine organisiert werden. Abschlusskolloquien könnten beispielsweise als mündliche Prüfungen über Skype abgehalten werden. Der Studierendenservice und die Bibliothek sind bis auf weiteres nur telefonisch oder per Mail erreichbar.

Ein Schild im Eingangsbereich des Altenheims St. Johannes-Stift weist auf die Schließung für Besucher hin. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

15.28 Uhr: Ein Bochumer Verteidiger fordert die sofortige Schließung des Gerichts, was öffentliche Hauptverhandlungen betrifft. Wegen der Ansteckungsgefahr. Mehr lesen Sie hier!

14.46 Uhr: Die Bochumer Hochschule für Gesundheit (HSG) stellt intern auf Notbetrieb um. Das Hochschulgebäude bleibt ab Mittwoch geschlossen, ebenso wie die Akafö-Mensa und die Bibliothek der HSG.

14.45 Uhr: 140 Menschen warten in Bochum derzeit nach einem Test auf das Coronavirus auf ein Ergebnis. Das hat die Stadt mitgeteilt. Sie gelten als Verdachtsfälle. Insgesamt 107 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

14.29 Uhr: In Bochum tun sich viele Menschen zusammen, um Älteren und Schwächeren zu helfen. Mehr zu den Aktionen gibt es hier!

13.22 Uhr: Das Bochumer Bildungszentrum (BBZ) stellt seine Flüchtlingsberatung bis zum 19. April auf eine telefonische Beratung um. Das mehrsprachige Angebot besteht montags und donnerstags in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr unter 0234 - 912 84 96. Die Telefonberatung wird jederzeit auf Englisch und Deutsch angeboten, montags auch auf Arabisch.Bei weiteren Sprachen erfolgt ein Rückruf. Alle Veranstaltungen, Integrations- und Sprachkurse des BBZ sind unterbrochen. Ein Online-Nachhilfeunterricht wird nicht angeboten.

13.10 Uhr: Auch die Krankenkasse IKK classic in Bochum hat bis auf weiteres ihr Servicecenter für die persönliche Kundenberatung geschlossen. Die Kundenberater sind aber telefonisch und online erreichbar – wochentags von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 0234/ 33 30 13 21 10 oder per Mail an: info@ikk-classic.de.

13.07 Uhr: Die Selbsthilfe-Kontaktstelle stellt bis zum 17. April persönliche Beratungen ein. Ratsuchende und Interessierte haben die Möglichkeit, sich telefonisch unter 0234/ 507 80 60 oder per E-Mail an selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org an die Mitarbeiter der Beratungsstelle zu wenden. Diese sind, soweit möglich, zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar: Montag und Dienstag 10 bis 13 Uhr, Mittwoch 15 bis 17 Uhr und Donnerstag 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr.

12.14 Uhr: Die Zahl der Infizierten hat sich in Bochum auf 39 Personen erhöht. Stadtdirektor Sebastian Kopietz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch vermehrte Tests, die nun durchgeführt werden, es auch automatisch zu einem Anstieg der Infiziertenzahl kommen wird. Zurzeit gibt es noch 60 Verdachtsfälle, bei denen das Testergebnis noch aussteht.

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch ruft unterdessen alle Bochumerinnen und Bochumer dazu auf, wenn möglich, zu Hause zu bleiben und besonnen und solidarisch für Bochum zu handeln. Auf dem Youtube-Kanal der Stadt Bochum gibt er ein Video-Statement zur aktuellen Lage: https://www.youtube.com/watch?v=mYob3mUkXTc.

11.05 Uhr: Eine zusätzliche Intensivstation mit fünf weiteren Beatmungsplätzen haben die Augusta-Kliniken an der Bergstraße innerhalb kürzester Zeit geschaffen und damit der aktuellen Situation Rechnung getragen. Die fünf neuen OP-Säle im Neubau werden – obwohl dies geplant war – aktuell noch nicht in Betrieb genommen, sondern in deren Vorbereitungsbereich stehen nun die neuen Beatmungsplätze für den Notfall bereit. „Lassen Sie uns alle hoffen“, sagt PD Dr. Jan Florian Heuer, Chefarzt der Kliniken für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie (AINS), „dass wir diese neuen Intensivbetten nie in Betrieb nehmen müssen.“

Prof. Dr. Santiago Ewig und Dr. Jan Florian Heuer (v.li.) auf der neuen Intensivstation der Augusta-Kliniken in Bochum Foto: Franken

9.22 Uhr: Der Umweltservice Bochum (USB) schließt ab sofort bis auf einen alle Wertstoffhöfe. Der Standort Havkenscheider Straße bleibt eingeschränkt geöffnet. Nur Abfälle, die aus hygienischen Gründen nicht im Haushalt bleiben können, dürfen angeliefert werden. Nur wenige Kunden dürfen den Hof an der Havkenscheider Straße zur gleichen Zeit besuchen. Dadurch kann es zu langen Wartezeiten kommen.

Der USB wird bis auf unbestimmte Zeit auch keinen Grünschnitt mehr annehmen. Die Grünschnittannahmestelle Bergener Straße wird diesen Frühling nicht öffnen. Gleiches gilt für die temporäre Grünschnittsammelstelle in Wattenscheid am Südpark.

Bislang gibt es noch keinen bestätigten Corona-Fall in Reihen des USB. Die Maßnahmen dienen in erster Linie zur Reduzierung von direkten Mitarbeiter- und Kundenkontakten. Am Wochenende zeigte sich, dass die Wertstoffhöfe von zahlreichen Bürgern aufgesucht werden.

9.14 Uhr: Die für das Wochenende 20./21. März angekündigte Design-Messe „Formart“ mit der Verleihung des Bochumer Designpreises in der Maschinenhalle Friedlicher Nachbar in Linden wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Bei der Messe für Gebrauchsdesign präsentieren 35 Designer aus ganz Deutschland individuell gestaltete Objekte jenseits von Mainstream und Massenware. Die nächste Formart-Messe findet im Herbst statt.

9.00 Uhr: Die Bochum Wirtschaftsentwicklung (WEG) schaltet ab sofort eine Telefon-Hotline für Unternehmen, Gewerbetreibende und Selbstständige. Versprochen werden „verlässliche Infos zur Corona-Krise“, auch ein Frage-und Antwort-Paket ist auf der Homepage vorbereitet. Die WEG bittet alle Fragestellerinnen und Fragesteller dieses vorher aufmerksam zu lesen. Die Hotline gibt montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu den folgenden Themen Auskunft: Kurzarbeitergeld, (Not-)Kredite, Steuern und Sozialabgaben, Infos für die Kreativszene und Selbstständige, Infos zur Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie. Die Mitarbeiter der WEG sind erreichbar unter 0234-610 63 444.

Alternativ können auch Fragen per E-Mail eingereicht werden: corona@bochum-wirtschaft.de

8.44 Uhr: Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) schließt alle Servicestellen. Bochumer Kunden werden aber per E-Mail an service@kkh.de oder telefonisch unter der Nummer 0800 5548640554 weiterhin beraten.

8.27 Uhr: Haus Oveney am Kemnader See wird bis auf weiteres komplett geschlossen. Die Belegschaft hält es für unverantwortlich, weiter offen zu halten, gerade weil so viele Menschen das Haus Oveney besuchen. „Eine absurde Situation, die ich mir nie hätte denken können. Es sind einfach noch zu viele Menschen hier unterwegs, die eigentlich zu Hause bleiben müssten. Dann würde es für alle schneller besser“, so Anne Behrenbeck, Inhaberin.

8.12 Uhr: Die Touristinfo der Bochum Marketing an der Huestraße bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen. Die Mitarbeiter sind aber weiterhin telefonisch zu erreichen unter 0234/ 96 30 20.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck seit Montag: Badalona, Beef & Burger, Konkret, Zentral, Rotunde, Tapas, Three Sixty, Tucholsky und Mandragora. Schon seit dem Wochenende dicht sind Riff, Trompete, Cotton Club, Flash, Freibeuter und Sachs.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Bochumer Kinder- und Jugendring sagt den für den 18. März geplanten Malwettbewerb für Grundschulkinder ab. Alle weiteren Veranstaltungen des Jugendrings fallen mindestens bis zum 19. April aus.

Die Gesellschaft für Geographie und Geologie sagt den für Mittwoch, 18. März, geplanten Vortrag über „Aktuelle Entwicklungen im Meeresbergbau“ und die Mitgliederversammlung in der Katholischen Familienbildungsstätte ab.

Der Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V. sagt den für den 18. März geplanten Vortrag zum Thema Erbbaurecht und die für den 31. März geplante Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Kunstmuseum Bochum sagt das Tatort Jazz Konzert am Mittwoch, 18. März, ab.

Der Ludwig-Steil-Haus-Verein sagt den Frühstückstreff ab dem 18. März, die Frauenhilfe ab dem 18. März, die Vollmond-Rocknacht am 21. März sowie den Bürgerstammtisch am 26. März ab

Kleinkunsttheater ZAUBERKASTEN, Lothringer Straße 36c: die Veranstaltung vom 18. März „MARTIN FROMME „Glückliches Händchen“ fällt aus und wird auf Mittwoch, den 23. September verschoben.

Das „Tatort Jazz“- Konzert „Hommage à Django“ am Mittwoch, 18. März, fällt aus.

Im Rahmen der Frauenwoche fällt das interkulturelle Frauenfrühstück am 20. März aus.

Abgesagt ist auch das für den 20. März angesetzte Konzert mit „Rock’n Bella“ in der „frein’s Event Location“ Castroper Straße 109.

Die Party-Veranstaltung „We Will Rock You“ am Samstag, 20.03. im Riff wird abgesagt.

Die „Leseinsel“ lässt die Lesung „Thriller trifft düstere Literatur“ ausfallen, geplant war sie für den 20. März.

Der Profane Chor Bochum sagt das Carmina Burana Jubiläumskonzert am Samstag, 21. März, ab. Das Konzert hätte um 19 Uhr im Anneliese Brost Musikforum Ruhr stattfinden sollen.

Die für Samstag, 21. März, geplante Radfahrer-Demo „Kidical Mass“, die das Bündnis Radwende Bochum durchführen wollte, ist abgesagt.

Die ev. Kirchengemeinde Wattenscheid sagt ab: am Samstag, 21. März, das Kinderfest im Kinder- und Jugendzentrum Preins Feld in Höntrop, der Kinderorgeltag in der Friedenskirche und die Veranstaltung „Rock´n Roll im Wichernhaus“, die ebenso wie das Kindermusical der Gospelkids auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Auch das Feierabend-Singen im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Dies betrifft auch den für den 28. März geplanten Kreisparteitag sowie die noch ausstehenden Stadtbezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für die Bezirksvertretungen in Bochum-Nord, -Ost und -Süd. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.